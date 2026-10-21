Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,226-0,97%BSPBP34,5-0,29%CHKZ15 200+0,33%IMOEX2 448,29-0,87%RTSI940,87+0,24%RGBI112,1+0,4%RGBITR774,08+0,42%
Главная / Политика /

Кушнер сообщил об обнадеживающем прогрессе на переговорах по Украине

Сергей Пахомов
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Появился шанс добиться устойчивого мира в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил зять президента США Джаред Кушнер в X.

«За последние несколько дней достигнут обнадеживающий прогресс», – написал он. По его словам, впереди еще предстоит большая работа, но сейчас есть реальная возможность вывести конфликт в мирное русло, создав основу для безопасности и процветания.

21 октября спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Американский представитель привез документы с предложениями по украинскому урегулированию, выработанными по итогам контактов в Осло. Песков заявил, что российский лидер изучит и оценит представленные инициативы.

В ходе переговоров Путин заявил, что Россия готова к тому, чтобы провести трехстороннюю встречу по мирному урегулированию конфликта на Украине. Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, она может состояться в десятых числах ноября.

После переговоров с Путиным Уиткофф отправился в Осло для продолжения консультаций по Украине. По словам премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере, он рассчитывает получить информацию о результатах встречи американского спецпосланника с российской стороной.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её