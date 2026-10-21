Кушнер сообщил об обнадеживающем прогрессе на переговорах по Украине
Появился шанс добиться устойчивого мира в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил зять президента США Джаред Кушнер в X.
«За последние несколько дней достигнут обнадеживающий прогресс», – написал он. По его словам, впереди еще предстоит большая работа, но сейчас есть реальная возможность вывести конфликт в мирное русло, создав основу для безопасности и процветания.
21 октября спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Американский представитель привез документы с предложениями по украинскому урегулированию, выработанными по итогам контактов в Осло. Песков заявил, что российский лидер изучит и оценит представленные инициативы.
В ходе переговоров Путин заявил, что Россия готова к тому, чтобы провести трехстороннюю встречу по мирному урегулированию конфликта на Украине. Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, она может состояться в десятых числах ноября.
После переговоров с Путиным Уиткофф отправился в Осло для продолжения консультаций по Украине. По словам премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере, он рассчитывает получить информацию о результатах встречи американского спецпосланника с российской стороной.