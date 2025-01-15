Володин упрекнул правоохранителей за отсутствие идей по борьбе с мошенниками

Ожидается, что рассмотренный и принятый депутатами документ позволит защитить россиян от мошенников. Законопроект предусматривает «период охлаждения» при выдаче заемных средств, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции: 4 часа – для сумм от 50 000 до 200 000 руб., 48 часов – для сумм от 200 000 руб. За это время люди смогут оценить необходимость взятия кредита. Если решение обратиться в банк было принято под давлением мошенников, то за «период охлаждения» у граждан появится возможность отказаться от займа, полагает Володин.