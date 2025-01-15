Володин упрекнул правоохранителей за отсутствие идей по борьбе с мошенниками
Председатель Госдумы Вячеслав Володин упрекнул правоохранительные органы за отсутствие предложений по борьбе с банковскими мошенниками. Заявление он сделал в ходе рассмотрения в первом чтении законопроекта о «периоде охлаждения» при выдаче потребкредитов.
Ожидается, что рассмотренный и принятый депутатами документ позволит защитить россиян от мошенников. Законопроект предусматривает «период охлаждения» при выдаче заемных средств, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции: 4 часа – для сумм от 50 000 до 200 000 руб., 48 часов – для сумм от 200 000 руб. За это время люди смогут оценить необходимость взятия кредита. Если решение обратиться в банк было принято под давлением мошенников, то за «период охлаждения» у граждан появится возможность отказаться от займа, полагает Володин.
«У нас что, правоохранительные органы не видят, что количество заявлений [граждан о мошенничестве] растет? Видят. А почему тогда министерства и ведомства, которые отвечают за это направление, имея полномочия в рамках правоприменительной практики, изучая ситуацию, ни одно свое предложение до сегодняшнего дня не внесли?» – сказал Володин.
Спикер Госдумы также предложил пригласить представителей Генпрокуратуры, Следственного комитета, МВД, а также Банка России на второе чтение законопроекта о «периоде охлаждения» по потребкредитам.
По итогам девяти месяцев 2024 г. общий ущерб от деятельности мошенников достиг 150 млрд руб., говорил руководитель технико-криминалистического управления Главного управления криминалистики СК РФ Иван Стрельцов на форуме «Антифрод» в декабре. Из них 15 млрд руб. пришлось на операции без согласия клиента.
В сентябре председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Международном банковском форуме сообщила, что Банк России и Минцифры в рамках борьбы с мошенниками работают над функцией уведомления россиян через портал «Госуслуги» об оформлении на них нового кредита. Она добавила, что регулятор также предлагает на законодательном уровне обязать банки оперативно передавать данные о клиентах в Бюро кредитных историй.