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Володин упрекнул правоохранителей за отсутствие идей по борьбе с мошенниками

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин упрекнул правоохранительные органы за отсутствие предложений по борьбе с банковскими мошенниками. Заявление он сделал в ходе рассмотрения в первом чтении законопроекта о «периоде охлаждения» при выдаче потребкредитов.

Ожидается, что рассмотренный и принятый депутатами документ позволит защитить россиян от мошенников. Законопроект предусматривает «период охлаждения» при выдаче заемных средств, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции: 4 часа – для сумм от 50 000 до 200 000 руб., 48 часов – для сумм от 200 000 руб. За это время люди смогут оценить необходимость взятия кредита. Если решение обратиться в банк было принято под давлением мошенников, то за «период охлаждения» у граждан появится возможность отказаться от займа, полагает Володин.

«У нас что, правоохранительные органы не видят, что количество заявлений [граждан о мошенничестве] растет? Видят. А почему тогда министерства и ведомства, которые отвечают за это направление, имея полномочия в рамках правоприменительной практики, изучая ситуацию, ни одно свое предложение до сегодняшнего дня не внесли?» – сказал Володин.

Спикер Госдумы также предложил пригласить представителей Генпрокуратуры, Следственного комитета, МВД, а также Банка России на второе чтение законопроекта о «периоде охлаждения» по потребкредитам.

По итогам девяти месяцев 2024 г. общий ущерб от деятельности мошенников достиг 150 млрд руб., говорил руководитель технико-криминалистического управления Главного управления криминалистики СК РФ Иван Стрельцов на форуме «Антифрод» в декабре. Из них 15 млрд руб. пришлось на операции без согласия клиента.

В сентябре председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Международном банковском форуме сообщила, что Банк России и Минцифры в рамках борьбы с мошенниками работают над функцией уведомления россиян через портал «Госуслуги» об оформлении на них нового кредита. Она добавила, что регулятор также предлагает на законодательном уровне обязать банки оперативно передавать данные о клиентах в Бюро кредитных историй.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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