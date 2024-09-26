Об оформлении мошеннических кредитов будут предупреждать через «Госуслуги»

27 августа в ВТБ сообщили, что мошенники придумали новую схему кражи данных, в которой представляются по телефону сотрудниками Госархива. Они убеждают жертву, что на ее имя есть неполученные старые письма, и предлагают адресату получить их в отделении МФЦ или «Почты России». Для того чтобы записаться, жертву просят сообщить проверочный код из СМС. С этим кодом мошенники могут получить доступ к аккаунтам человека в цифровых сервисах, включая «Госуслуги» и онлайн-банк, и вывести деньги или оформить кредиты.