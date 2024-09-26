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Об оформлении мошеннических кредитов будут предупреждать через «Госуслуги»

Соответствующий механизм разрабатывают Банк России и Минцифры
София Векслер
Максим Стулов / Ведомости

Банк России и Минцифры в рамках борьбы с мошенниками работают над функцией уведомления россиян через портал «Госуслуг» об оформлении на них нового кредита. Об этом сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Международном банковском форуме.

«Мы хотим дать возможность, чтобы люди могли ознакомиться, что на них оформляется кредит через личный кабинет или портал "Госуслуг"», – уточнила Набиуллина.

Она добавила, что Центробанк также предлагает на законодательном уровне обязать банки оперативно передавать данные о клиентах в бюро кредитных историй.

26 сентября старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов сообщил о новой схеме хищения денег у россиян с призывом обновить банковское приложение. Злоумышленники представляются сотрудниками банка и предлагают установить «правильную версию» приложения, иначе счета и карты клиента якобы будут заблокированы. Жертве отправляют ссылку для скачивания, после перехода по которой экран смартфона блокируется.

27 августа в ВТБ сообщили, что мошенники придумали новую схему кражи данных, в которой представляются по телефону сотрудниками Госархива. Они убеждают жертву, что на ее имя есть неполученные старые письма, и предлагают адресату получить их в отделении МФЦ или «Почты России». Для того чтобы записаться, жертву просят сообщить проверочный код из СМС. С этим кодом мошенники могут получить доступ к аккаунтам человека в цифровых сервисах, включая «Госуслуги» и онлайн-банк, и вывести деньги или оформить кредиты.

24 сентября «РИА Новости» сообщило со ссылкой на ЦБ, что с января по июнь 2024 г. Банк России выявил и попросил заблокировать 24 500 мошеннических интернет-ресурсов, в том числе порядка 1000 каналов в мессенджере Telegram. В регуляторе напомнили, что граждане могут направить в ЦБ информацию о мошеннических сайтах, страницах в социальных сетях и мессенджерах через интернет-приемную Банка России.

За первое полугодие 2024 г. Роскомнадзор ограничил доступ к 33 800 фишинговым сайтам на основании решений судов и требований Генпрокуратуры. Согласно статистике службы, в 2023 г. ограничен доступ к 43 100 мошенническим ресурсам, в 2022 г. – к 13 800, а в 2021 г. только к 3100 сайтам, писали «Ведомости».

Согласно оценке МВД, которую озвучил глава ведомства Владимир Колокольцев 25 сентября, ущерб от киберпреступлений в России превысил 116 млрд руб. с начала 2024 г. За пять лет число преступлений в киберпространстве увеличилось более чем вдвое. Теперь их доля составляет около 40% от общего массива. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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