ВТБ рассказал о мошеннической схеме с обновлением банковских приложений
«За первую середину сентября количество жалоб клиентов банка на подобные звонки увеличилось в шесть раз», – сказал он, уточнив, что в сентябре каждый десятый звонок был с такой просьбой от аферистов.
В телефонном разговоре злоумышленники представляются сотрудниками банка и предлагают установить «правильную версию» приложения, иначе счета и карты клиента якобы будут заблокированы. После этого жертве отправляют ссылку для скачивания программы, после перехода по ней экран смартфона блокируется.
В этот момент аферисты получают доступ к личному кабинету пользователя в банковском приложении и СМС-коду. С помощью этих данных они могут вывести деньги со счета.
В ВТБ посоветовали бросать трубку, если некий «сотрудник банка» предлагает обновить приложение. Затем следует обратиться в банк и попросить временно заблокировать личный кабинет, чтобы мошенники не смогли получить к нему доступ и похитить деньги.
С начала 2024 г. ущерб от киберпреступлений в России превысил 116 млрд руб., сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Кроме того, за пять лет число таких преступлений увеличилось более чем вдвое. Теперь их доля составляет около 40% от общего массива. По тяжким и особо тяжким составам этот показатель приблизился к 60%. Среди пострадавших от киберпреступников в 2024 г. – физические и юридические лица, в том числе государственные структуры.