ВТБ рассказал о мошеннической схеме с обновлением банковских приложений

С начала 2024 г. ущерб от киберпреступлений в России превысил 116 млрд руб., сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Кроме того, за пять лет число таких преступлений увеличилось более чем вдвое. Теперь их доля составляет около 40% от общего массива. По тяжким и особо тяжким составам этот показатель приблизился к 60%. Среди пострадавших от киберпреступников в 2024 г. – физические и юридические лица, в том числе государственные структуры.