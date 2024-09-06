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МВД: мошенники похитили у россиян более 350 млрд рублей за три года

Ведомости

С 2022 по август 2024 г. в России произошло около 1,5 млн киберпреступлений, а за последние три года мошенники похитили у россиян и вывели за границу более 350 млрд руб. Об этом заявил замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Вчера представитель Сбербанка называл цифру в 250 млрд [руб.] за один [год], но это с учетом латентной преступности, поэтому она может быть выше. Это прогнозная цифра. Официально зарегистрировано 350 млрд руб., это государственная статистика», – уточнил он (цитата по ТАСС).

5 сентября на одной из сессий ВЭФ-2024 Филиппов сообщил, что за семь месяцев 2024 г. ущерб от IT-преступлений в России составил 99 млрд руб., а за весь 2023 г. – 156 млрд руб. С начала 2024 г. зарегистрировано 577 000 IT-преступлений, из них 437 000 – это мошенничество и хищения. По данным ЦБ, мошенники похитили у россиян в 2023 г. 15,8 млрд руб., а в I квартале 2024 г. – 4,3 млрд руб. В МВД отметили, что преступления в сфере IT составляют больше 30% от общего количества.

В июле в России вступил в силу закон о противодействии мошенничеству. В соответствии с его требованиями, банки обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций. В противном случае кредитной организации придется вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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