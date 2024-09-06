МВД: мошенники похитили у россиян более 350 млрд рублей за три года
С 2022 по август 2024 г. в России произошло около 1,5 млн киберпреступлений, а за последние три года мошенники похитили у россиян и вывели за границу более 350 млрд руб. Об этом заявил замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Вчера представитель Сбербанка называл цифру в 250 млрд [руб.] за один [год], но это с учетом латентной преступности, поэтому она может быть выше. Это прогнозная цифра. Официально зарегистрировано 350 млрд руб., это государственная статистика», – уточнил он (цитата по ТАСС).
5 сентября на одной из сессий ВЭФ-2024 Филиппов сообщил, что за семь месяцев 2024 г. ущерб от IT-преступлений в России составил 99 млрд руб., а за весь 2023 г. – 156 млрд руб. С начала 2024 г. зарегистрировано 577 000 IT-преступлений, из них 437 000 – это мошенничество и хищения. По данным ЦБ, мошенники похитили у россиян в 2023 г. 15,8 млрд руб., а в I квартале 2024 г. – 4,3 млрд руб. В МВД отметили, что преступления в сфере IT составляют больше 30% от общего количества.
В июле в России вступил в силу закон о противодействии мошенничеству. В соответствии с его требованиями, банки обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций. В противном случае кредитной организации придется вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней.