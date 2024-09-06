МВД: мошенники похитили у россиян более 350 млрд рублей за три года

5 сентября на одной из сессий ВЭФ-2024 Филиппов сообщил, что за семь месяцев 2024 г. ущерб от IT-преступлений в России составил 99 млрд руб., а за весь 2023 г. – 156 млрд руб. С начала 2024 г. зарегистрировано 577 000 IT-преступлений, из них 437 000 – это мошенничество и хищения. По данным ЦБ, мошенники похитили у россиян в 2023 г. 15,8 млрд руб., а в I квартале 2024 г. – 4,3 млрд руб. В МВД отметили, что преступления в сфере IT составляют больше 30% от общего количества.