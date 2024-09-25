Ущерб от киберпреступлений с начала 2024 года в РФ превысил 116 млрд рублей

В июле в России вступил в силу закон о противодействии мошенничеству. В соответствии с его требованиями, банки обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций. В противном случае кредитной организации придется вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней.