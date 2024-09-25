Ущерб от киберпреступлений с начала 2024 года в РФ превысил 116 млрд рублей
В России ущерб от киберпреступлений превысил 116 млрд руб. с начала 2024 г. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, пишет «РИА Новости».
По словам главы ведомства, за пять лет число преступлений в киберпространстве увеличилось более чем вдвое. Теперь их доля составляет около 40% от общего массива. По тяжким и особо тяжким составам этот показатель приблизился к 60%.
Среди пострадавших от киберпреступников в 2024 г. – физические и юридические лица, в том числе государственные структуры.
В июле в России вступил в силу закон о противодействии мошенничеству. В соответствии с его требованиями, банки обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций. В противном случае кредитной организации придется вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней.