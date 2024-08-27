ВТБ: мошенники стали представляться сотрудниками Госархива
Аферисты убеждают жертву, что на ее имя есть неполученные старые письма, но все данные об отправителях утрачены. Затем они предлагают адресату получить письма в отделении МФЦ или «Почты России» и выбрать дату и время для онлайн-записи. Для этого жертву просят сообщить проверочный код из СМС.
С этим кодом мошенники могут получить доступ к аккаунтам человека в цифровых сервисах, включая «Госуслуги» и онлайн-банк, и вывести деньги или оформить кредиты. В банке отметили, что аферисты усыпляют бдительность, представляясь работниками Госархива, ведь эта организация не связана с финансами. В связи с этим в ВТБ посоветовали пользоваться определителем номеров.
23 августа заместитель директора центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura ГК «Солар» Александр Вураско сообщил, что мошенники начали подделывать сайты с распродажами школьной формы для кражи денег у россиян. Злоумышленники распространяют подобные ссылки в социальных сетях и мессенджерах с помощью таргетированных рассылок.