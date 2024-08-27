ВТБ: мошенники стали представляться сотрудниками Госархива

Аферисты убеждают жертву, что на ее имя есть неполученные старые письма, но все данные об отправителях утрачены. Затем они предлагают адресату получить письма в отделении МФЦ или «Почты России» и выбрать дату и время для онлайн-записи. Для этого жертву просят сообщить проверочный код из СМС.