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ВТБ: мошенники стали представляться сотрудниками Госархива

Ведомости

Мошенники придумали новую схему кражи данных, в которой представляются по телефону сотрудниками Госархива. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.

Аферисты убеждают жертву, что на ее имя есть неполученные старые письма, но все данные об отправителях утрачены. Затем они предлагают адресату получить письма в отделении МФЦ или «Почты России» и выбрать дату и время для онлайн-записи. Для этого жертву просят сообщить проверочный код из СМС.

С этим кодом мошенники могут получить доступ к аккаунтам человека в цифровых сервисах, включая «Госуслуги» и онлайн-банк, и вывести деньги или оформить кредиты. В банке отметили, что аферисты усыпляют бдительность, представляясь работниками Госархива, ведь эта организация не связана с финансами. В связи с этим в ВТБ посоветовали пользоваться определителем номеров.

23 августа заместитель директора центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura ГК «Солар» Александр Вураско сообщил, что мошенники начали подделывать сайты с распродажами школьной формы для кражи денег у россиян. Злоумышленники распространяют подобные ссылки в социальных сетях и мессенджерах с помощью таргетированных рассылок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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