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Мошенники стали подделывать сайты со школьной формой в преддверии 1 сентября

Ведомости

Мошенники подделывают сайты с распродажами школьной формы для кражи денег у россиян. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на заместителя директора центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura ГК «Солар» Александра Вураско.

«Мошенники активно заманивают потенциальных жертв фейковыми сайтами по продаже школьной формы и других принадлежностей с большими скидками к 1 сентября. Желающие приобрести необходимые товары родители с радостью оплачивают покупки на подобных сайтах, однако средства достаются мошенникам», – сказал он.

Вураско отметил, что злоумышленники распространяют подобные ссылки в социальных сетях и мессенджерах с помощью таргетированных рассылок. Он рекомендовал пользователям быть внимательными, поскольку «главное орудие против мошенников – это критическое мышление и перепроверка фактов».

15 августа в Банке России сообщили, что мошенники стали чаще применять технологию дипфейк – видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, которое может быть использовано для подмены личности. Среди таких случаев – создание дипфейков работодателей, сотрудников госорганов или известных личностей из той сферы деятельности, в которой работает их жертва.

12 августа «Известия» со ссылкой на координатора платформы «Народного фронта» «Мошеловка» Евгению Лазареву сообщили, что злоумышленники начали использовать новую схему с использованием портала «Госуслуги» и приложения для электронной подписи «Госключ». Отмечалось, что жертвами новой многоступенчатой схемы чаще всего становятся люди пенсионного и среднего возраста.

В феврале «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что Минцифры совместно с МВД и Роскомнадзором займется проработкой вопросов правового регулирования цифровой технологии подмены личности (дипфейк) в целях недопущения ее использования в противоправных целях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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