Мошенники стали подделывать сайты со школьной формой в преддверии 1 сентября

15 августа в Банке России сообщили, что мошенники стали чаще применять технологию дипфейк – видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, которое может быть использовано для подмены личности. Среди таких случаев – создание дипфейков работодателей, сотрудников госорганов или известных личностей из той сферы деятельности, в которой работает их жертва.