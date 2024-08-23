Мошенники стали подделывать сайты со школьной формой в преддверии 1 сентября
Мошенники подделывают сайты с распродажами школьной формы для кражи денег у россиян. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на заместителя директора центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura ГК «Солар» Александра Вураско.
«Мошенники активно заманивают потенциальных жертв фейковыми сайтами по продаже школьной формы и других принадлежностей с большими скидками к 1 сентября. Желающие приобрести необходимые товары родители с радостью оплачивают покупки на подобных сайтах, однако средства достаются мошенникам», – сказал он.
Вураско отметил, что злоумышленники распространяют подобные ссылки в социальных сетях и мессенджерах с помощью таргетированных рассылок. Он рекомендовал пользователям быть внимательными, поскольку «главное орудие против мошенников – это критическое мышление и перепроверка фактов».
15 августа в Банке России сообщили, что мошенники стали чаще применять технологию дипфейк – видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, которое может быть использовано для подмены личности. Среди таких случаев – создание дипфейков работодателей, сотрудников госорганов или известных личностей из той сферы деятельности, в которой работает их жертва.
12 августа «Известия» со ссылкой на координатора платформы «Народного фронта» «Мошеловка» Евгению Лазареву сообщили, что злоумышленники начали использовать новую схему с использованием портала «Госуслуги» и приложения для электронной подписи «Госключ». Отмечалось, что жертвами новой многоступенчатой схемы чаще всего становятся люди пенсионного и среднего возраста.
В феврале «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что Минцифры совместно с МВД и Роскомнадзором займется проработкой вопросов правового регулирования цифровой технологии подмены личности (дипфейк) в целях недопущения ее использования в противоправных целях.