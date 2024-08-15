ЦБ предупредил об участившихся случаях использования дипфейков мошенниками

ЦБ предупредил об участившихся случаях использования дипфейков мошенникамиСозданные ролики они рассылают контактам человека, чье изображение было сгенерировано ИИ
Мошенники стали чаще применять технологию дипфейк – видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, которое может быть использовано для подмены личности. Об этом предупредили в Банке России.
«С помощью нейросетей мошенники создают реалистичное видеоизображение человека. Затем сгенерированный образ рассылают его друзьям или родным через мессенджеры или социальные сети. В коротком фальшивом видеоролике виртуальный клон реального человека рассказывает якобы о своей проблеме (болезнь, ДТП, увольнение) и просит перевести деньги на определенный счет», – говорится в сообщении.
Бывают и случаи, когда мошенники создают дипфейки работодателей, сотрудников госорганов или известных личностей из той сферы деятельности, в которой работает их жертва.
Для создания дипфейка злоумышленники используют фото, видео и записи голоса. По данным регулятора, мошенники получают их через взлом чужого аккаунта в социальных сетях или мессенджерах.
ЦБ предлагает в качестве защиты несколько вариантов: позвонить тому, от чьего лица просят деньги, задать в сообщении личный вопрос, ответ на который знает только ваш знакомый, а также проверить видеосообщение на предмет монотонной речи собеседника, неестественной мимики и дефектов звука.
В феврале «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что Минцифры совместно с МВД и Роскомнадзором займется проработкой вопросов правового регулирования цифровой технологии подмены личности (дипфейк) в целях недопущения ее использования в противоправных целях.
Опрошенные юристы при этом отмечали, что дипфейк – всего лишь инструмент, с помощью которого можно совершить правонарушение или преступление, по сути, уже предусмотренное законом. Так что в целом дополнительное законодательство тут может быть избыточно.