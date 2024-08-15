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ЦБ предупредил об участившихся случаях использования дипфейков мошенниками

Созданные ролики они рассылают контактам человека, чье изображение было сгенерировано ИИ
Ведомости

Мошенники стали чаще применять технологию дипфейк – видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, которое может быть использовано для подмены личности. Об этом предупредили в Банке России.

«С помощью нейросетей мошенники создают реалистичное видеоизображение человека. Затем сгенерированный образ рассылают его друзьям или родным через мессенджеры или социальные сети. В коротком фальшивом видеоролике виртуальный клон реального человека рассказывает якобы о своей проблеме (болезнь, ДТП, увольнение) и просит перевести деньги на определенный счет», – говорится в сообщении.

Бывают и случаи, когда мошенники создают дипфейки работодателей, сотрудников госорганов или известных личностей из той сферы деятельности, в которой работает их жертва.

Для создания дипфейка злоумышленники используют фото, видео и записи голоса. По данным регулятора, мошенники получают их через взлом чужого аккаунта в социальных сетях или мессенджерах.

ЦБ предлагает в качестве защиты несколько вариантов: позвонить тому, от чьего лица просят деньги, задать в сообщении личный вопрос, ответ на который знает только ваш знакомый, а также проверить видеосообщение на предмет монотонной речи собеседника, неестественной мимики и дефектов звука.

В феврале «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что Минцифры совместно с МВД и Роскомнадзором займется проработкой вопросов правового регулирования цифровой технологии подмены личности (дипфейк) в целях недопущения ее использования в противоправных целях.

Опрошенные юристы при этом отмечали, что дипфейк – всего лишь инструмент, с помощью которого можно совершить правонарушение или преступление, по сути, уже предусмотренное законом. Так что в целом дополнительное законодательство тут может быть избыточно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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