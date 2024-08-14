Полицейские РФ и Белоруссии пресекли хищения группировки финансовых мошенников
Полицейские из России и Белоруссии совместно пресекли деятельность международной группировки, которая похищала средства граждан под предлогом «участия в торговле» на сырьевых рынках, рынках криптовалют и фондовом рынке Форекс. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Задержаны около 60 человек. В Минске были проведены обыски в пяти колл-центрах и по адресам проживания предполагаемых преступников, где изъяты компьютерная техника, мобильные устройства и бухгалтерская документация.
Один из возможных организаторов и два его сообщника задержаны в Московской области. По месту жительства лидера группировки и в офисе изъято свыше 8 млн руб. и около 23 млн руб. в иностранной валюте.
В России и Белоруссии возбуждены уголовные дела о мошенничестве.
25 июля «Ведомости» писали, что в России запущен новый механизм борьбы с преступниками, которые занимаются хищением средств граждан. Банки теперь обязаны приостанавливать переводы на два дня, если информация о получателе средств содержится в базе данных ЦБ о мошеннических операциях, – в противном случае банк должен будет вернуть украденные деньги клиенту. Нововведения направлены на борьбу с дропперами – людьми, через чьи банковские карты – с их согласия или без него – проходят мошеннические операции.