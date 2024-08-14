Полицейские РФ и Белоруссии пресекли хищения группировки финансовых мошенников

25 июля «Ведомости» писали, что в России запущен новый механизм борьбы с преступниками, которые занимаются хищением средств граждан. Банки теперь обязаны приостанавливать переводы на два дня, если информация о получателе средств содержится в базе данных ЦБ о мошеннических операциях, – в противном случае банк должен будет вернуть украденные деньги клиенту. Нововведения направлены на борьбу с дропперами – людьми, через чьи банковские карты – с их согласия или без него – проходят мошеннические операции.