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Полицейские РФ и Белоруссии пресекли хищения группировки финансовых мошенников

Ведомости

Полицейские из России и Белоруссии совместно пресекли деятельность международной группировки, которая похищала средства граждан под предлогом «участия в торговле» на сырьевых рынках, рынках криптовалют и фондовом рынке Форекс. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержаны около 60 человек. В Минске были проведены обыски в пяти колл-центрах и по адресам проживания предполагаемых преступников, где изъяты компьютерная техника, мобильные устройства и бухгалтерская документация.

Один из возможных организаторов и два его сообщника задержаны в Московской области. По месту жительства лидера группировки и в офисе изъято свыше 8 млн руб. и около 23 млн руб. в иностранной валюте.

В России и Белоруссии возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

25 июля «Ведомости» писали, что в России запущен новый механизм борьбы с преступниками, которые занимаются хищением средств граждан. Банки теперь обязаны приостанавливать переводы на два дня, если информация о получателе средств содержится в базе данных ЦБ о мошеннических операциях, – в противном случае банк должен будет вернуть украденные деньги клиенту. Нововведения направлены на борьбу с дропперами – людьми, через чьи банковские карты – с их согласия или без него – проходят мошеннические операции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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