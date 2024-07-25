В России начинает работу новый механизм борьбы с банковскими мошенниками

Банки теперь обязаны приостанавливать переводы на два дня, если информация о получателе средств содержится в базе данных ЦБ о мошеннических операциях – в противном случае банк должен будет вернуть украденные деньги клиенту. Соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе заработали с 25 июля. Нововведения направлены на борьбу с дропперами – людьми, через чьи банковские карты – с их согласия или без него – проходят мошеннические операции.