Wildberries изменил систему хранения товаров после атак
Wildberries перераспределил хранение товаров после крупных атак беспилотников на склады компании, в частности расширила использование схемы FBS (продажи со склада продавца). Об этом ИС «Вести» сообщила глава RWB Татьяна Ким.
«Мне кажется, что сейчас сроки доставки по системе FBS даже еще лучше, чем они были до начала атак», – отметила Ким.
Кроме того, Wildberries запустила партнерские склады. Это также позволяет распределять товары между разными площадками и не накапливать большие запасы в одном месте, пояснила Ким.
18 сентября представитель Wildberries сообщил «Ведомостям», что с начала сентября компания открыла более 100 партнерских фулфилмент-центров (ПФЦ) и пунктов приема товаров (ППТ) в крупнейших федеральных округах России.
4 октября Wildberries открыл первые ППТ. Пункты принимают продукцию продавцов, работающих по модели FBW (продажи со склада Wildberries). В случае работы по модели FBS (продажи со склада продавца), ППТ становится промежуточным пунктом. Селлер должен привести туда товар и оттуда он отправляется напрямую к клиенту в пункт выдачи заказов (ПВЗ).