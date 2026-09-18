Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,597+0,17%MGTS1 470+2,08%KLVZ1,778+0,57%IMOEX2 260,01+0,5%RTSI842,46+0,5%RGBI112,58+0,12%RGBITR768,91+0,14%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Wildberries открыл 100 новых логистических объектов для обработки товаров

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

С начала сентября Wildberries открыл более 100 партнерских фулфилмент-центров (ПФЦ) и пунктов приема товаров (ППТ) в крупнейших федеральных округах России. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.

ПФЦ выступают как промежуточные пункты для отгрузки. Они позволяют продавцам сдавать товары ближе к месту хранения или производства, что сокращает общее логистическое «плечо» доставки до покупателя, объяснили в компании. ППТ работают как точки быстрой обработки поставок. Такие объекты по всей стране расширят географию возможных вариантов отгрузки для предпринимателей и избавят их от необходимости везти товар в города-миллионники.

Wildberries отметила интерес со стороны бизнесменов к открытию ПФЦ и ППТ. Компания сообщила, что продолжает принимать заявки на открытие таких объектов от владельцец и арендаторов подходящих помещений.

4 сентября Wildberries открыл первые партнерские пункты приема товаров. Тогда первые ППТ заработали в Центральном, Южном и Сибирском федеральных округах. 

С июля 2026 г. логистические объекты Wildberries стали подвергаться атакам украинских БПЛА. При ударах есть погибшие и пострадавшие, атаки привели к повреждению складов маркетплейса, некоторые были уничтожены полностью вместе с товарами.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её