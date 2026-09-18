Wildberries открыл 100 новых логистических объектов для обработки товаров
С начала сентября Wildberries открыл более 100 партнерских фулфилмент-центров (ПФЦ) и пунктов приема товаров (ППТ) в крупнейших федеральных округах России. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.
ПФЦ выступают как промежуточные пункты для отгрузки. Они позволяют продавцам сдавать товары ближе к месту хранения или производства, что сокращает общее логистическое «плечо» доставки до покупателя, объяснили в компании. ППТ работают как точки быстрой обработки поставок. Такие объекты по всей стране расширят географию возможных вариантов отгрузки для предпринимателей и избавят их от необходимости везти товар в города-миллионники.
Wildberries отметила интерес со стороны бизнесменов к открытию ПФЦ и ППТ. Компания сообщила, что продолжает принимать заявки на открытие таких объектов от владельцец и арендаторов подходящих помещений.
4 сентября Wildberries открыл первые партнерские пункты приема товаров. Тогда первые ППТ заработали в Центральном, Южном и Сибирском федеральных округах.
С июля 2026 г. логистические объекты Wildberries стали подвергаться атакам украинских БПЛА. При ударах есть погибшие и пострадавшие, атаки привели к повреждению складов маркетплейса, некоторые были уничтожены полностью вместе с товарами.