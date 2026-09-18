Wildberries открыл 100 новых логистических объектов для обработки товаров

ПФЦ выступают как промежуточные пункты для отгрузки. Они позволяют продавцам сдавать товары ближе к месту хранения или производства, что сокращает общее логистическое «плечо» доставки до покупателя, объяснили в компании. ППТ работают как точки быстрой обработки поставок. Такие объекты по всей стране расширят географию возможных вариантов отгрузки для предпринимателей и избавят их от необходимости везти товар в города-миллионники.