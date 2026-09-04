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Главная / Бизнес /

Wildberries после ударов открыл партнерские пункты приема товаров

Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Wildberries открыл первые партнерские пункты приема товаров (ППТ), сообщили «Ведомостям» в группе RWB. 

Пункты будут принимать продукцию продавцов, работающих по модели FBW (продажи со склада Wildberries). В случае работы по модели FBS (продажи со склада продавца), ППТ станет промежуточным пунктом. Селлер должен привести туда товар и оттуда он отправляется напрямую к клиенту в пункт выдачи заказов (ПВЗ).

«Владельцы ППТ будут получать вознаграждение за каждую принятую коробку так же, как и в обычных пунктах выдачи заказов. Более того, если возвраты продавцов хранятся на территории пункта более трех дней, компания произведет доплату за временное хранение», – говорится в сообщении.

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Бизнес / Торговля и услуги

Сейчас партнерские пункты заработали в Центральном, Южном и Сибирском федеральных округах. 

В июле 2026 г. логистические объекты Wildberries стали подвергаться атакам украинских БПЛА. При ударах есть погибшие и пострадавшие, атаки привели к повреждению складов маркетплейса, некоторые были уничтожены полностью вместе с товарами.

1 сентября в RWB сообщили, что компания завершила пилотный проект по привлечению финансирования продавцами маркетплейса Wildberries с помощью цифровых финансовых активов (ЦФА). Собственные ЦФА выпустили три продавца Wildberries – два индивидуальных предпринимателя и одно юридическое лицо. Объем привлеченного финансирования составил 24,4 млн руб., срок обращения активов – от трех до шести месяцев.

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