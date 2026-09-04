Wildberries после ударов открыл партнерские пункты приема товаров

«Владельцы ППТ будут получать вознаграждение за каждую принятую коробку так же, как и в обычных пунктах выдачи заказов. Более того, если возвраты продавцов хранятся на территории пункта более трех дней, компания произведет доплату за временное хранение», – говорится в сообщении.