Wildberries протестирует беспилотную аэродоставку в отдаленных регионах

Wildberries протестирует беспилотную аэродоставку в отдаленных регионахЗа год компания рассчитывает найти окупаемую модель
Посылки Wildberries в отдаленные и малонаселенные пункты могут начать доставлять беспилотниками. Объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) по приглашению Минтранса примет участие в пилотном проекте в одном из регионов по беспилотной воздушной доставке. Об этом директор по развитию инноваций и экосистемы RWB Евгений Этин рассказал на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2026). Участие в проекте «Ведомостям» подтвердил представитель RWB.
Минтранс 2 сентября объявил на ВЭФе конкурс среди регионов на проведение пилота для участия в формировании низковысотной экономики. Проект реализуется по поручению президента о развитии автономных систем и нацелен на ускоренное внедрение беспилотников в ключевые отрасли экономики страны. На территории субъекта развернут цифровую платформу на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» для беспилотной логистики. Это даст возможность отработать маршруты, протестировать решения, объединить на своей территории спрос крупных заказчиков и компетенции российских эксплуатантов и производителей БАС, говорилось в сообщении ведомства. Заявки оценят по 16 критериям. Победителю необходимо представить хотя бы один сценарий с подтвержденным правовым механизмом запуска, готовым эксплуатантом и реализуемым маршрутом.
Точные маршруты, объем перевозок, грузоподъемность аппаратов и экономика пока не определены. Этин назвал ориентир стоимости в 1000 руб. за 1 кг груза и говорил о расстояниях от десятков до сотен километров. Согласно его презентации, такая доставка может быть до 30 раз быстрее наземной. Согласно презентации RWB, Минтранс отвечает за регулирование и конкурс, RWB – за сценарии, а АО «Глонасс» – за мониторинг полетов. К проекту также подключены Росавиация, Госкорпорация по ОрВД, отраслевые ассоциации, регион и эксплуатант беспилотников.
Итоги отбора планируется подвести в ноябре на форуме «Транспорт России», сообщил на ВЭФе замминистра транспорта Борис Ташимов. Участники рассчитывают в течение 6–12 месяцев продемонстрировать операционно-эффективную модель, готовую к масштабированию, подчеркнул гендиректор АО «Глонасс» Алексей Райкевич.
Представитель RWB пояснил, что точную экономику предстоит получить во время испытаний. Приоритетом станет доставка в небольшие населенные пункты, где традиционная логистика объективно обходится дорого. Затем компания оценит возможность масштабирования, добавил он.
В конце октября 2025 г. Wildberries протестировала доставку грузов с помощью беспилотных авиационных систем на логистическом комплексе в Шушарах в Санкт-Петербурге. Для доставки использовали сертифицированный отечественный беспилотник. Он выполнил маршрут из сортировочного центра Wildberries «Шушары» до фирменного пункта выдачи заказов на улице Полевой, а затем вернулся на склад.
По словам Райкевича, беспилотники позволят увеличить радиус обслуживания существующего логистического объекта и отказаться от создания дополнительного даркстора. Экономию на одной такой точке он оценил в 0,8–1 млн руб. в месяц. Для окупаемости один рейс должен перевозить не менее трех посылок. Представитель «Глонасс» назвал цифры экспертной оценкой участников проекта, не раскрыв методику расчета.
Еще одним запросом бизнеса стало увеличение максимальной взлетной массы аппаратов с 30 до 50 кг, рассказал Райкевич. Этот показатель включает вес самого беспилотника, аккумуляторов или топлива и груза. Бизнес обсуждает инициативу с регулятором, но финального решения пока нет, сообщил «Ведомостям» представитель «Глонасс».
Часть опрошенных «Ведомостями» экспертов считает достижимым запуск одного маршрута за 6–12 месяцев, но сомневается в создании за этот срок масштабируемой системы. Первые процедуры уже проверены в экспериментальных правовых режимах (ЭПР), поэтому показать экономику специально подобранного маршрута реально, говорят исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев и эксперт рынка НТИ «Аэронет» Артем Богатырев. Переход к широкой сети займет годы, добавляет Богатырев.
Если аппарат и регуляторные условия готовы заранее, за год можно открыть регулярный маршрут, соглашается заместитель гендиректора компании «Альбатрос» Михаил Гольдберг. Но системе также нужны связь, диспетчеризация, обслуживание и наземная инфраструктура. Аппаратов в нише 30–50 кг в России пока немного, отмечает он. Три посылки укладываются в возможности такого аппарата, если каждая весит 3–5 кг, говорит Богатырев. Наиболее перспективны медицинские и срочные промышленные грузы, считает Гольдберг. Массовая перевозка обычных посылок на сотни километров пока остается скорее презентационным сценарием, считает он.
В действующих пилотах себестоимость может достигать 3000–10 000 руб. за 1 кг и выше, оценивает Гольдберг. Уровень 1000 руб. возможен на хорошо загруженном маршруте, но пока это скорее желаемый тариф, уверен он. Богатырев также считает ориентир достижимым только при зрелой инфраструктуре. В 2024 г. «Почта России» оценивала доставку 1 кг груза дроном между Тазовским и Антипаютой в 13 600 руб. против 90 руб. на регулярном пилотируемом рейсе – в 152 раза дороже, напомнил Богатырев.
Главным препятствием остается регулирование. Согласно действующему законодательству, аппараты массой до 30 кг ставятся на учет, а более тяжелые подлежат регистрации и дополнительным требованиям к сертификации, эксплуатанту и персоналу. Распространение упрощенных правил на 50-килограммовые беспилотники радикально улучшит их экономику, считает Пантелеев.
Гольдберг предупреждает, что аппарат массой 50 кг уже требует расчетов отказов, стендовых, ресурсных и летных испытаний. Основатель RunAvia Андрей Патраков добавляет, что требования к коммерческой перевозке грузов строже, чем к авиационным работам. Полный цикл сертификации может стоить сотни миллионов рублей, а ни один российский беспилотник пока не прошел его для регулярной коммерческой доставки, утверждает он. Экономику также могут испортить обслуживание, инфраструктура и пустой обратный рейс, добавляет Патраков. Поэтому пилот способен доказать жизнеспособность отдельных маршрутов, но не гарантирует появления массовой доставки по всей стране.