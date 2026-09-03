Wildberries протестирует беспилотную аэродоставку в отдаленных регионах

Точные маршруты, объем перевозок, грузоподъемность аппаратов и экономика пока не определены. Этин назвал ориентир стоимости в 1000 руб. за 1 кг груза и говорил о расстояниях от десятков до сотен километров. Согласно его презентации, такая доставка может быть до 30 раз быстрее наземной. Согласно презентации RWB, Минтранс отвечает за регулирование и конкурс, RWB – за сценарии, а АО «Глонасс» – за мониторинг полетов. К проекту также подключены Росавиация, Госкорпорация по ОрВД, отраслевые ассоциации, регион и эксплуатант беспилотников.