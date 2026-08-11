Рынок интернет-торговли в России вырос почти на 20%

Крупнейшей категорией интернет-торговли по итогам первого полугодия стали товары для дома и мебель: на них пришлось 15,8% онлайн-продаж, или 1,13 трлн руб. Одежда и обувь заняли 15,1% рынка, или 1,08 трлн руб., продукты питания – 14,8%, или 1,06 трлн руб., электроника и бытовая техника – 13%, или 931 млрд руб., товары для красоты и здоровья – 6,8%, или 490 млрд руб. При этом быстрее всего по итогам шести месяцев росла реализация цифровых товаров – почти на 40% год к году. Оборот аптек, зоомагазинов и товаров для творчества увеличился примерно на 30%. Более чем на 20% прибавили онлайн-продажи товаров для красоты и здоровья, книг, товаров для дома и мебели, а также спорттоваров.