Рынок интернет-торговли в России вырос почти на 20%Данный сегмент сейчас развивается в основном за счет регионов
Оборот интернет-торговли в России по итогам первого полугодия 2026 г. достиг 7,2 трлн руб., подсчитала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). По ее данным, это на 18,7% больше, чем было в январе-июне прошлого года. Большая часть продаж за первые шесть месяцев 2026 г. пришлась на российские интернет-магазины и платформы (6,9 трлн руб.), а оставшиеся 245,8 млрд руб. – на трансграничный сектор. Доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж в России также продолжила расти. По итогам января – июня она достигла 22,2% против 20,9% в аналогичный период 2025 г.
При этом в 45 регионах доля онлайн-продаж уже превышает средний показатель по стране, отмечают в АКИТ. Самый высокий показатель зафиксирован в Архангельской области (52,9%). В Ханты-Мансийском автономном округе он составляет 38,8%. Еще в нескольких регионах доля онлайна находится на уровне 30–34% – это Чукотка, Мурманская область, Республика Алтай, Калужская область, Карачаево-Черкесия, Карелия и Магаданская область. В Красноярском крае и Владимирской области она находится на уровне 28%. Для сравнения, в Москве доля интернет-продаж составляет 26%. Регионы обеспечивают и основную часть оборота электронной коммерции: по итогам первого полугодия на них пришлось почти 80% рынка, тогда как совокупная доля Москвы и Санкт-Петербурга составила примерно 20%.
Президент АКИТ Артем Соколов называет регионы основным драйвером развития интернет-торговли. По его словам, электронная коммерция особенно востребована там, где традиционная розница обеспечивает в первую очередь повседневный спрос. Онлайн позволяет жителям удаленных территорий расширять ассортимент приобретаемых товаров, в том числе представленных только в крупных городах. Особенно заметен этот эффект в Сибири и на Дальнем Востоке, где доля онлайн-продаж уже выше московской, добавляет Соколов.
В ряде субъектов темпы роста интернет-торговли также значительно превышают общероссийские. Оборот более чем на 30% вырос в Тыве, Ненецком и Еврейском автономных округах, Чечне, Дагестане, Забайкальском крае, Калмыкии, Калининградской и Амурской областях.
При этом крупнейшим регионом по абсолютному объему интернет-торговли остается Москва. На столицу приходится 15,4% российского рынка против 16,5% в начале года. На втором месте – Московская область с долей 7,43%, на третьем – Санкт-Петербург (5,6%).
Крупнейшей категорией интернет-торговли по итогам первого полугодия стали товары для дома и мебель: на них пришлось 15,8% онлайн-продаж, или 1,13 трлн руб. Одежда и обувь заняли 15,1% рынка, или 1,08 трлн руб., продукты питания – 14,8%, или 1,06 трлн руб., электроника и бытовая техника – 13%, или 931 млрд руб., товары для красоты и здоровья – 6,8%, или 490 млрд руб. При этом быстрее всего по итогам шести месяцев росла реализация цифровых товаров – почти на 40% год к году. Оборот аптек, зоомагазинов и товаров для творчества увеличился примерно на 30%. Более чем на 20% прибавили онлайн-продажи товаров для красоты и здоровья, книг, товаров для дома и мебели, а также спорттоваров.
В Wildberries значительный потенциал для дальнейшего роста рынка электронной коммерции также видят прежде всего в регионах. Благодаря развитию платформ жители малых городов, поселков и удаленных территорий получили доступ к большому ассортименту товаров, который ранее им был недоступен, отмечает представитель компании. Развитию сегмента, по его словам, также способствует расширение сети пунктов выдачи заказов, позволяющее получать товары рядом с домом и сокращать сроки доставки. В «Яндекс Маркете» тоже указывают на продолжающийся рост рынка электронной коммерции. Маркетплейс традиционно имеет сильные позиции в Москве и Санкт-Петербурге, где по итогам полугодия сохраняется наибольшая доля продаж по сравнению с другими городами, указывает представитель этой компании. При этом она, по его словам, планомерно развивает свое присутствие и в регионах.
На Ozon онлайн-заказы в регионах России уже растут быстрее, чем в Москве, говорит представитель маркетплейса. Это связано с более низким проникновением электронной торговли в отдаленных населенных пунктах. По данным «Infoline-Аналитики», которые приводит компания, жители столицы покупают через интернет более 45,5% товаров, тогда как в сельской местности – только 19%. Правда, в ближайшие три года доля онлайн-покупок в малых городах может достичь 30,3%, указывает собеседник «Ведомостей». Жителям малых городов сейчас удобнее заказывать товары через приложение и забирать их в ближайшем ПВЗ, продолжает представитель Ozon. Раньше за некоторыми покупками, например бытовой техникой, им нередко приходилось ездить в крупные города.
Данные АКИТ несколько завышают долю регионов по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом из-за особенностей методики расчета и используемых источников информации, считает партнер Data Insight Федор Вирин. Кроме того, в столицах, по его словам, по-прежнему высока доля покупок приезжих — туристов и командировочных, которые приобретают товары в основном офлайн. Главным драйвером онлайн-продаж в регионах Вирин называет доступ к недорогой продукции. Ассортимент традиционной розницы там существенно беднее столичного и, по его словам, не расширяется. При этом стоимость товаров в Москве ниже, в том числе из-за отсутствия дополнительных расходов на логистику.
По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, рынок онлайн-продаж материальных товаров во II квартале 2026 г. вырос на 20,4% до 3,95 трлн руб. против 21% в первые три месяца этого года. После слабой динамики IV квартала 2025 г., когда данный сегмент прибавил лишь 17,2%, в первой половине этого года темпы развития ускорились, отмечает эксперт. Трансграничные продажи при этом прибавили почти 70% до 340 млрд руб., однако их доля в онлайн-продажах материальных товаров по итогам полугодия осталась несущественной – 4,4%. Основным драйвером рынка сейчас являются малые населенные пункты, в которых отсутствует развитая офлайн-торговля, подтверждает Бурмистров.
А вот глава Совета по электронной коммерции Торговой промышленной палаты РФ Алексей Федоров обращает внимание и на «вымирание офлайна». Рост рынка на 18,7% в первом полугодии 2026 г. с учетом инфляции фактически означает отсутствие реального развития, считает он. При этом около 99% данного сегмента приходится на непродовольственные товары, поэтому с учетом реальной инфляции его динамику он оценивает как нулевую. Наибольший потенциал дальнейшего перетока продаж из офлайна в онлайн Федоров видит в продуктах питания. Здесь, в отличие от ресторанной еды, пока сохраняет значительную доля офлайн-продаж, в том числе из-за запрета дистанционной реализации алкоголя, объясняет эксперт.