На складах Wildberries сгорели Конституция, буквари и книги Прилепина

Утраченные книги преимущественно «относятся к художественной, детской и научно-популярной литературе», уточнили в отраслевых ассоциациях. Из-за атак по складам Wildberries были уничтожены тиражи «Букваря» Надежды Жуковой, новой редакции Конституции РФ, книг Маргариты Симоньян (в том числе романа «В начале было Слово – в конце будет Цифра»), Захара Прилепина, Аси Лавринович, издания романа «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери с иллюстрациями А. Симанчука, бестселлеров «Если все кошки в мире исчезнут» Гэнки Кавамуры (покет-версия), «К себе нежно» Ольги Примаченко, «Кафе на краю земли» Джона Стрелеки, «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа С. Клейсона и др., рассказали «Ведомостям» в пресс-службе крупнейшей в России издательской группы «Эксмо-АСТ».