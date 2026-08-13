На складах Wildberries сгорели Конституция, буквари и книги Прилепина

На складах Wildberries сгорели Конституция, буквари и книги ПрилепинаВсего уничтожено 11 млн книг из-за атак беспилотников ВСУ
Свыше 11 млн книг уничтожено из-за серии атак беспилотников ВСУ по складам Wildberries. Это следует из совместной оценки Российского книжного союза (РКС), Ассоциации книгоиздателей России и Ассоциации книгораспространителей (есть в распоряжении «Ведомостей»; данные актуальны на 13 августа 2026 г.).
Утраченные книги преимущественно «относятся к художественной, детской и научно-популярной литературе», уточнили в отраслевых ассоциациях. Из-за атак по складам Wildberries были уничтожены тиражи «Букваря» Надежды Жуковой, новой редакции Конституции РФ, книг Маргариты Симоньян (в том числе романа «В начале было Слово – в конце будет Цифра»), Захара Прилепина, Аси Лавринович, издания романа «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери с иллюстрациями А. Симанчука, бестселлеров «Если все кошки в мире исчезнут» Гэнки Кавамуры (покет-версия), «К себе нежно» Ольги Примаченко, «Кафе на краю земли» Джона Стрелеки, «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа С. Клейсона и др., рассказали «Ведомостям» в пресс-службе крупнейшей в России издательской группы «Эксмо-АСТ».
Кроме того, «в огромном количестве» пострадали пособия по ОГЭ и ЕГЭ к следующему учебному году: издательства группы в срочном порядке запустили печать дополнительных тиражей, добавил представитель «Эксмо-АСТ». У АСТ нонфикшн, по его словам, на складах сгорели и атласы автомобильных дорог, которые «также сейчас очень востребованы».
У «Росмэн» существенно пострадала программа детского внеклассного чтения, тираж одного из томов популярного молодежного цикла «Канашибари» Ангелины и Вероники Шэн – все эти книги издательство пытается сейчас оперативно допечатать, сообщил «Ведомостям» его гендиректор Борис Кузнецов.
Продажи на Wildberries занимают 30% российского книжного рынка в денежном выражении, также отметили в профильных ассоциациях. В 2025 г. реализация бумажных книг в России в деньгах выросла на 13% в сравнении с 2024 г. до 111 млрд руб., в штуках – произошло снижение на 1% до 231 млн экземпляров, следует из данных «Эксмо-АСТ» (без учета учебной литературы).
Атаки на Wildberries стали беспрецедентным ударом по российской книжной отрасли, поскольку этот маркетплейс является незаменимым каналом распространения книг для читателей всей страны, говорится в совместном заявлении РКС, Ассоциации книгоиздателей России и Ассоциации книгораспространителей: «Восстановление потерь потребует огромных усилий от участников отрасли: человеческих и материальных ресурсов. Этот процесс невозможен без поддержки государства».
Сейчас преждевременно говорить об итоговом размере ущерба – как в целом, так и по отдельным категориям товаров, прокомментировал оценку представитель RWB. Маркетплейсу необходимо время на оценку последствий на всех пострадавших складах, специалисты продолжают проводить инвентаризацию и уточняют данные по товарам, отметил он.
Ситуация с Wildberries уже приводит к общему падению оборота и нарушениям во всей системе книгораспространения, отмечает Кузнецов из «Росмэн». Издательство тревожат не только потерянные тиражи, но и падение количества заказов на маркетплейсе накануне осенне-зимнего сезона: у «Росмэн» на текущий момент – на 20%, продолжает он.
Отрасль уже предпринимает меры по минимизации последствий атак на Wildberries. «Эксмо» наращивает объем поставок заказанных на маркетплейсе книг со своих складов (модель FBS), что увеличивает затраты для издательства, говорил 6 августа на пресс-звонке его гендиректор Евгений Капьев. Издательство «РИПОЛ классик» возобновило процесс адаптации своего сайта под прямые продажи: в течение полугода планируется довести этот канал примерно до 20% в структуре отгрузок книг, рассказал его гендиректор Сергей Макаренков.
В «Росмэн» поддерживают оборот на Wildberries за счет акций, увеличивают долю поставок по модели FBS, что «ощутимо увеличивает затраты», отмечает Кузнецов: «Все это, естественно, резко снижает маржинальность изданий, мы уже вынуждены отказываться от реализации каких-то новых проектов и существенно сокращаем маркетинговые затраты».