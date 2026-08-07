Wildberries включила атаки беспилотников в страхование заказов

Wildberries включила атаки беспилотников в страхование заказовНо товаров на складах это не касается
Маркетплейс Wildberries с 7 августа включил в программу «Страхование заказов» новый вид риска – повреждение или утрату товаров в результате террористических актов, диверсий, атак беспилотников и их последствий. Это следует из обновленных правил страхования для продавцов, опубликованных компанией на сайте.
Максимальная компенсация составит до 50 000 руб. за товар в заказе, но не более 100 000 руб. на один страховой случай. Размер выплаты будет рассчитываться страховой компанией после рассмотрения заявления продавца с учетом особенностей каждого страхового случая. Покрытие распространяется на периоды доставки, хранения товара в пунктах выдачи заказов (ПВЗ), а также обратной логистики в случае отказа, возврата или невыкупа заказа. При этом хранение товаров на складах маркетплейса в перечне страховых случаев не упоминается.
Одновременно Wildberries сообщила о повышении тарифов по программе страхования. Теперь они составляют 1,96–5,6% стоимости товара в зависимости от категории (против прежних 1,4–4%). Данное изменение в компании объясняют расширением страхового покрытия.
Сервис страхования заказов для продавцов Wildberries запустила в феврале 2025 г. Продукт создавался специально под нужды продавцов Wildberries совместно с «Альфастрахованием», страховым брокером «Цунами» и ИТ-платформой Zunami One.
Логистические объекты Wildberries последние недели подвергаются атакам беспилотников. 18 июля в результате падения обломков беспилотника загорелся один из крупнейших логистических комплексов в Электростали. Пожар продолжался несколько суток, часть складских помещений была уничтожена, пострадали товары продавцов. 7 августа вооруженные силы Украины ударили по объекту компании в Екатеринбурге. 6 августа БПЛА атаковали склад компании в Тверской области, а за день до этого пострадал логистический объект в Тульской области.
После первых атак маркетплейс добровольно предоставил продавцам меры поддержки, включая скидки на хранение товаров и отмену платы за транзитные поставки. При этом, как ранее отмечали юристы, при подобных обстоятельствах компания, как правило, не обязана возмещать ущерб, поскольку атаки беспилотников квалифицируются как обстоятельства непреодолимой силы.
Так как условия страхования не содержат указание, что они покрывают товарные остатки на складах, это значит, что гибель или утрата таких товаров не является страховым случаем, констатируют адвокаты, опрошенные «Ведомостями». Наиболее продолжительный этап нахождения товара в логистической цепочке остается без страхового покрытия, несмотря на расширение программы и повышение тарифов, отмечает доктор экономики, советник ректора РГСУ Константин Поздняков. С этим согласен и совладелец страхового брокера Mains Сергей Худяков.
Кроме того, с 7 июля в новой редакции оферты Wildberries атаки беспилотников, обстрелы и взрывы отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы, напомнил Поздняков. В результате при повреждении товара на складе продавец может столкнуться с ситуацией, когда ни страховая компания, ни маркетплейс не возместят ущерб.
Страховые компании имеют право на определение в договоре перечня рисков, которые могут стать исключениями, а после процесса подписания договора клиент не сможет его изменить, говорит адвокат, партнер корпоративной практики адвокатского бюро «Вертикаль» Наталья Колерова. И если выплаты в случае теракта исключены, а по факту удара БПЛА будет возбуждено дело о терроризме, то возмещений ждать не стоит, подчеркнула Колерова.
В пятницу Wildberries также объявила о запуске программы по открытию партнерских хабов для хранения, обработки и отгрузки товаров продавцов в рамках мер поддержки владельцев ПВЗ и бизнеса. Собственники и арендаторы подходящих помещений смогут открыть хабы и получать вознаграждение за прием, хранение, комплектацию и отправку товаров в сортировочные центры.
Использование других складских помещений может отчасти решить проблему атак на товары в складах, если у владельцев этих хабов не возникнет риск прилета БПЛА, выразил надежду Худяков: так как хабы будут меньше по размерам, вряд ли они станут жертвами ударов.
Важно понимать, что правовой статус таких объектов пока не определен: формально они не являются ни ПВЗ, ни собственными складами маркетплейса, отмечает руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова. По ее словам, действующие условия страхования распространяются только на периоды доставки, хранения в ПВЗ и обратной логистики, поэтому товары в партнерских хабах также могут оказаться вне страхового покрытия.