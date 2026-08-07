Wildberries включила атаки беспилотников в страхование заказов

Максимальная компенсация составит до 50 000 руб. за товар в заказе, но не более 100 000 руб. на один страховой случай. Размер выплаты будет рассчитываться страховой компанией после рассмотрения заявления продавца с учетом особенностей каждого страхового случая. Покрытие распространяется на периоды доставки, хранения товара в пунктах выдачи заказов (ПВЗ), а также обратной логистики в случае отказа, возврата или невыкупа заказа. При этом хранение товаров на складах маркетплейса в перечне страховых случаев не упоминается.