Что известно о ночной атаке ВСУ и ответных ударах российской армии

Что известно о ночной атаке ВСУ и ответных ударах российской армииУкраинские удары пришлись на Тульскую область и Домодедово
Ночью 5 августа вооруженные силы Украины предприняли массированную атаку на российские регионы. В Домодедове после удара БПЛА произошел разлив химических веществ, а в Тульской области был атакован сортировочный центр Wildberries, есть раненый. На подлете к Москве, по словам мэра Сергея Собянина, было уничтожено 10 беспилотников.
Армия России ночью нанесла массированный удар по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области. О том, что известно об атаках к этому часу, – в материале «Ведомостей».
Атаки на регионы России
По данным Минобороны РФ, с вечера до 08:00 мск 5 августа силы ПВО сбили 475 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Крыма, Татарстана, Краснодарского края. Дроны уничтожены над Азовским и Черным морями.
После прилета украинского беспилотника в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедове начался пожар. Пламя потушили, но произошел разлив химических веществ, сообщила глава округа Евгения Хрусталева. По периметру здания установили песчаный вал, чтобы избежать попадания загрязненной воды в ливневые стоки.
БПЛА рухнул на территорию сортировочного центра Wildberries в Тульской области, начался пожар. По словам губернатора Дмитрия Миляева, пострадал один человек. По данным объединенной компании Wildberries и Russ, на логистическом объекте в Тульской области работают пожарные расчеты. Сотрудников заранее эвакуировали, а прием текущих поставок временно ограничили и перенаправили на другие объекты. За ночь над регионом сбили 107 украинских БПЛА. Повреждены два многоквартирных дома в Веневском районе и два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе, уточнил Миляев.
В Ростовской области, по словам губернатора Юрия Слюсаря, было сбито более 40 БПЛА в Тарасовском, Каменском, Миллеровском и Неклиновском районах. Пострадавших нет.
Ответные удары армии России
В ночь на 5 августа ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием и дронами по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области. Целями стали объекты, задействованные в хранении и распределении комплектующих для БПЛА, товаров двойного назначения и материально-технических средств для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
В Киеве поражены логистический центр «МЛП-Чайка», где хранили и распределяли комплектующие для беспилотников, а также инновационный терминал и логистический центр «Новая почта» – крупнейшие автоматизированные сортировочные комплексы для хранения и распределения товаров двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.
В украинской столице под удар также попали транспортно-логистический центр «Транс-логистик» для производства БПЛА, хранения и распределения материально-технических средств в интересах ВСУ и «Эпицентр» – автоматизированный склад, обеспечивающий обработку заказов, сортировку, хранение и доставку товаров двойного назначения и комплектующих для производства БПЛА.
В Киевской области под удар попали «Терминал Бровары», «Рабен Украина», логистический центр «Бровары» (сортировочный комплекс «Новой почты»). Южнее Одессы поражены три сухогруза, доставлявшие вооружение.