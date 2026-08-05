Что известно о ночной атаке ВСУ и ответных ударах российской армии

БПЛА рухнул на территорию сортировочного центра Wildberries в Тульской области, начался пожар. По словам губернатора Дмитрия Миляева, пострадал один человек. По данным объединенной компании Wildberries и Russ, на логистическом объекте в Тульской области работают пожарные расчеты. Сотрудников заранее эвакуировали, а прием текущих поставок временно ограничили и перенаправили на другие объекты. За ночь над регионом сбили 107 украинских БПЛА. Повреждены два многоквартирных дома в Веневском районе и два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе, уточнил Миляев.