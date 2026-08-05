Пожар начался при падении БПЛА на объект Wildberries в Тульской области
Украинский беспилотник упал на территорию сортировочного центра Wildberries в Тульской области, начался пожар. Пострадал один человек, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
На месте работают оперативные службы. Раненому оказывается медпомощь.
По данным Миляева, ночью силы ПВО сбили над регионом 107 украинских БПЛА. Повреждены два многоквартирных дома в Веневском районе и два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе.
В ночь на 4 августа Ленобласть подверглась атаке беспилотников. Для ликвидации пожара на складе WB сформировали силы и средства «Леноблпожспаса» и управления МЧС по региону. В Wildberries сообщили, что на складе заранее эвакуировали сотрудников.