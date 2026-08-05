На складе WB в Тульской области локализовали пожар
В Тульской области локализовали пожар на складе Wildberries. Об этом сообщили в компании.
«Возгорание на логистическом объекте компании в Тульской области локализовано. На месте продолжают работу сотрудники профильных служб», – говорится в сообщении.
Пожар произошел после удара украинского беспилотника утром 5 августа. По последним данным, пострадал один человек. Ночью силы ПВО сбили над Тульской областью 107 украинских БПЛА. Повреждены два многоквартирных дома в Веневском районе и два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе.
В ответ на продолжающиеся с июля атаки российская армия ударила по логистическим центрам в Киеве. Минобороны РФ сообщило, что удары были совершены по центрам, задействованным в хранении, доставке вооружений и грузов военного назначения, в производстве и распределении беспилотников.