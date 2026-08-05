На складе WB в Тульской области локализовали пожар

В ответ на продолжающиеся с июля атаки российская армия ударила по логистическим центрам в Киеве. Минобороны РФ сообщило, что удары были совершены по центрам, задействованным в хранении, доставке вооружений и грузов военного назначения, в производстве и распределении беспилотников.