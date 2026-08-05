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На складе WB в Тульской области локализовали пожар

Ведомости

В Тульской области локализовали пожар на складе Wildberries. Об этом сообщили в компании.

«Возгорание на логистическом объекте компании в Тульской области локализовано. На месте продолжают работу сотрудники профильных служб», – говорится в сообщении.

Пожар произошел после удара украинского беспилотника утром 5 августа. По последним данным, пострадал один человек. Ночью силы ПВО сбили над Тульской областью 107 украинских БПЛА. Повреждены два многоквартирных дома в Веневском районе и два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе.

В ответ на продолжающиеся с июля атаки российская армия ударила по логистическим центрам в Киеве. Минобороны РФ сообщило, что удары были совершены по центрам, задействованным в хранении, доставке вооружений и грузов военного назначения, в производстве и распределении беспилотников.

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