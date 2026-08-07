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Wildberries запустит программу по открытию хабов для хранения товаров

Ведомости

Wildberries запустит программу по открытию партнерских хабов для хранения и обработки товаров в рамках мер поддержки продавцов и владельцев ПВЗ. Об этом говорится в сообщении компании.

Маркетплейс приступает к тестированию партнерской программы по открытию таких хабов. Инициатива войдет в комплекс мер поддержки партнеров платформы. Собственники и арендаторы подходящих помещений получат возможность открыть партнерский хаб и получать плату за обработку, хранение и отгрузку товаров продавцов Wildberries.

Новые хабы будут принимать, собирать и отгружать товары, а также доставлять их в сортировочные центры. Сейчас компания принимает соответствующие заявки из всех субъектов страны. География проекта будет определяться с учетом интереса потенциальных партнеров. По словам основательницы Wildberries Татьяны Ким, новая партнерская программа позволит быстрее доставлять клиентам товары, а владельцам ПВЗ и бизнесменам с подходящими помещениями – расширить возможности и получить дополнительную прибыль.

Логистические комплексы Wildberries по всей России подвергаются атакам беспилотников ВСУ с июля 2026 г. 7 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по объекту компании в Екатеринбурге. Начался пожар, сотрудники были эвакуированы. Большая часть товаров не пострадала. Накануне, 6 августа, БПЛА атаковали склад компании в Тверской области, был поврежден фасад здания. 5 августа логистический объект Wildberries в Тульской области загорелся после атаки беспилотника.

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