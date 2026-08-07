Wildberries запустит программу по открытию хабов для хранения товаров

Новые хабы будут принимать, собирать и отгружать товары, а также доставлять их в сортировочные центры. Сейчас компания принимает соответствующие заявки из всех субъектов страны. География проекта будет определяться с учетом интереса потенциальных партнеров. По словам основательницы Wildberries Татьяны Ким, новая партнерская программа позволит быстрее доставлять клиентам товары, а владельцам ПВЗ и бизнесменам с подходящими помещениями – расширить возможности и получить дополнительную прибыль.