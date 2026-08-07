В Wildberries сообщили, что товары на складе в Екатеринбурге удалось сохранить

Ранним утром 7 августа губернатор Свердловской области Денис Паслер объявил об угрозе беспилотной атаки в регионе. ВСУ атаковали склад Wildberries, на месте начался пожар. 800 сотрудников были эвакуированы. Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты.