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В Wildberries сообщили, что товары на складе в Екатеринбурге удалось сохранить

Ведомости

 

Большая часть товаров в логистическом центре в Свердловской области не пострадала, заявили в пресс-службе Wildberries & Russ (RWB) .

Благодаря оперативным действиям профильных служб очаги возгорания были локализованы. Оперативные службы продолжают работать.

Ранним утром 7 августа губернатор Свердловской области Денис Паслер объявил об угрозе беспилотной атаки в регионе. ВСУ атаковали склад Wildberries, на месте начался пожар. 800 сотрудников были эвакуированы. Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты.

6 августа в результате атаки украинских беспилотников загорелся логистический центр Wildberries в Тульской области. Пострадал один человек. Пожар локализовали.

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