В Wildberries сообщили, что товары на складе в Екатеринбурге удалось сохранить
Большая часть товаров в логистическом центре в Свердловской области не пострадала, заявили в пресс-службе Wildberries & Russ (RWB) .
Благодаря оперативным действиям профильных служб очаги возгорания были локализованы. Оперативные службы продолжают работать.
Ранним утром 7 августа губернатор Свердловской области Денис Паслер объявил об угрозе беспилотной атаки в регионе. ВСУ атаковали склад Wildberries, на месте начался пожар. 800 сотрудников были эвакуированы. Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты.
6 августа в результате атаки украинских беспилотников загорелся логистический центр Wildberries в Тульской области. Пострадал один человек. Пожар локализовали.