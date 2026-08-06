Минфин прорабатывает налоговые отсрочки для пострадавших селлеров Wildberries

Минфин прорабатывает налоговые отсрочки для пострадавших селлеров WildberriesМеры поддержки готовятся и для самого маркетплейса
Минфин в рабочей группе правительства обсуждает налоговые отсрочки для предпринимателей, чьи товары пострадали в результате атак на склады Wildberries. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов, не уточнив сроков и условий такой отсрочки. Кроме того, обсуждаются меры поддержки для самого Wildberries, указал Сазанов, но деталей приводить не стал.
«Сейчас этот вопрос обсуждается в рабочей группе, в правительстве. Я думаю, на следующей неделе мы выйдем с предложением. Разные меры обсуждаются. Когда будет окончательное решение, это будет объявлено», – отметил Сазанов.
30 июля вице-премьер России Александр Новак заявил о проработке мер поддержки предпринимателям, которые пострадали при атаках на логистические комплексы Wildberries. Поручение было дано Минэкономразвития, ФНС, Минфину совместно с ЦБ и бизнес-объединениями. Как отмечал министр экономического развития Максим Решетников, важно решить три задачи: обеспечить бесперебойные поставки товаров потребителям путем перестройки логистики, помочь поставщикам и производителям, а также выработать системные меры, направленные на повышение устойчивости поставок и увеличение товарных поставок.
Ранее о мерах поддержки просил бизнес – Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) и «Опора России». АУРЭК направляла письмо в адрес министра финансов Антона Силуанова и руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова с просьбой предоставить налоговые отсрочки пострадавшим предпринимателям, писали «Ведомости» 22 июля. По мнению ассоциации, воспользоваться этой мерой должны предприниматели, которые смогут документально подтвердить утрату или повреждение товаров в результате террористической атаки. «Опора России» просила минимум до конца года ввести налоговую передышку, писали «Известия» 4 августа.
С июля 2026 г. логистические комплексы маркетплейса Wildberries по всей стране подвергаются атаке беспилотников ВСУ.