Минфин прорабатывает налоговые отсрочки для пострадавших селлеров Wildberries

Минфин в рабочей группе правительства обсуждает налоговые отсрочки для предпринимателей, чьи товары пострадали в результате атак на склады Wildberries. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов, не уточнив сроков и условий такой отсрочки. Кроме того, обсуждаются меры поддержки для самого Wildberries, указал Сазанов, но деталей приводить не стал.