Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI874,64-1,12%RGBI115,35+0,15%CNY Бирж.12,239+1,31%IMOEX2 281,31-0,2%RGBITR777,42+0,24%
Главная / Экономика /

Минфин прорабатывает налоговые отсрочки для пострадавших селлеров Wildberries

Меры поддержки готовятся и для самого маркетплейса
Анастасия Бойко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Минфин в рабочей группе правительства обсуждает налоговые отсрочки для предпринимателей, чьи товары пострадали в результате атак на склады Wildberries. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов, не уточнив сроков и условий такой отсрочки. Кроме того, обсуждаются меры поддержки для самого Wildberries, указал Сазанов, но деталей приводить не стал.

«Сейчас этот вопрос обсуждается в рабочей группе, в правительстве. Я думаю, на следующей неделе мы выйдем с предложением. Разные меры обсуждаются. Когда будет окончательное решение, это будет объявлено», – отметил Сазанов.

30 июля вице-премьер России Александр Новак заявил о проработке мер поддержки предпринимателям, которые пострадали при атаках на логистические комплексы Wildberries. Поручение было дано Минэкономразвития, ФНС, Минфину совместно с ЦБ и бизнес-объединениями. Как отмечал министр экономического развития Максим Решетников, важно решить три задачи: обеспечить бесперебойные поставки товаров потребителям путем перестройки логистики, помочь поставщикам и производителям, а также выработать системные меры, направленные на повышение устойчивости поставок и увеличение товарных поставок.

Wildberries перевела второй транш выплат более 97 000 пострадавших продавцов

Бизнес / Торговля и услуги

Ранее о мерах поддержки просил бизнес – Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) и «Опора России». АУРЭК направляла письмо в адрес министра финансов Антона Силуанова и руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова с просьбой предоставить налоговые отсрочки пострадавшим предпринимателям, писали «Ведомости» 22 июля. По мнению ассоциации, воспользоваться этой мерой должны предприниматели, которые смогут документально подтвердить утрату или повреждение товаров в результате террористической атаки. «Опора России» просила минимум до конца года ввести налоговую передышку, писали «Известия» 4 августа.

С июля 2026 г. логистические комплексы маркетплейса Wildberries по всей стране подвергаются атаке беспилотников ВСУ.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте