Wildberries перевела второй транш выплат более 97 000 пострадавших продавцов
Wildberries перевела второй транш поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак на склады компании. Их число превысило 97 000, сообщил Telegram-канал пресс-службы RWB.
Во второй этап вошли представители малого и среднего бизнеса, в числе которых и те, кто уже получал первые поддерживающие выплаты. Средства будут зачислены на балансы бизнесменов на платформе. Вывести их можно в стандартом порядке в соответствии с действующим графиком выплат. В компании отметили, что поэтапная реализация мер поддержки продолжится.
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать меры поддержки пострадавшим от атак на логистические комплексы RWB предпринимателям. До 10 августа ведомствам необходимо будет представить проекты актов, нужных для запуска.
28 июля в компании сообщили, что Wildberries направила выплаты пострадавшим в результате атак ВСУ на логистические объекты на общую сумму 40 млн руб. По данным представителей РВБ, первые выплаты тяжело пострадавшим были направлены 21 июля. Операторы кол-центра продолжают выяснять текущее состояние пострадавших и их семей, уточняют потребность в дополнительной помощи. Кроме того, компания оказала психологическую помощь нескольким сотням человек.
Логистические центы Wildberries стали мишенью для беспрецедентной серии атак БПЛА. Под ударами оказались центральные распределительные хабы и ключевые региональные центры на юге и северо-западе России. За неделю атаки пришлись на объекты в Московской, Воронежской и Ленинградской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях.