Wildberries перевела второй транш выплат более 97 000 пострадавших продавцов

Во второй этап вошли представители малого и среднего бизнеса, в числе которых и те, кто уже получал первые поддерживающие выплаты. Средства будут зачислены на балансы бизнесменов на платформе. Вывести их можно в стандартом порядке в соответствии с действующим графиком выплат. В компании отметили, что поэтапная реализация мер поддержки продолжится.