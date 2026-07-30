Новак поручил проработать меры поддержки пострадавшему от атак на склады бизнесу

Новак поручил проработать меры поддержки пострадавшему от атак на склады бизнесуПроекты актов будут представлены до 10 августа
Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам проработать меры поддержки пострадавшим от атак на логистические комплексы RWB предпринимателям. Об этом сообщило правительство РФ в Мах.
«Последствия воздушных атак нанесли ощутимый урон значительной части представителей малого и среднего бизнеса. В этой связи считаю необходимым сосредоточить работу комиссии на выработке конкретных предложений, направленных на скорейшее преодоление данных вызовов и оказание адресной поддержки пострадавшему бизнесу», – подчеркнул Новак.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников обозначил три ключевые задачи, которые необходимо решить. Первой он обозначил обеспечение поставок товаров потребителям через восстановление и перестройку логистических цепочек. Второй задачей, по словам Решетникова, является помощь поставщикам и производителям в возобновлении работы. Кроме того, нужны системные меры, которые повысят устойчивость и оперативность поставок, а также увеличат товарные запасы.
Новак и замглавы администрации президента Максим Орешкин поручили Минэкономразвития, Минфину, ФНС совместно с Центральным банком и объединениям предпринимателей определить параметры предлагаемых мер. До 10 августа ведомствам необходимо будет представить проекты актов, необходимых для запуска
Логистические центы Wildberries стали мишенью для беспрецедентной серии атак БПЛА. Под ударами оказались центральные распределительные хабы и ключевые региональные центры на юге и северо-западе России. За неделю атаки пришлись на объекты в Московской, Воронежской и Ленинградской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, за это время были ранены 17 человек, еще один погиб.
Ночью 30 июля украинские дроны атаковали логистические центры Wildberries в Пензе и Сарапуле. В Пензе один человек пострадал. По словам губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, из центра было эвакуировано порядка 200 сотрудников. В Сарапуле обошлось без пострадавших.