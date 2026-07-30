СК возбудил дела после атак БПЛА на склады Wildberries в Пензе и Сарапуле
Главное следственное управление СК России возбудило уголовные дела о теракте в связи с атаками ВСУ на объекты гражданской инфраструктуры в Пензенской области и Удмуртской Республике. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Уголовные дела возбуждены по ст. 205 УК РФ (террористический акт). По данным ведомства, 30 июля беспилотники нанесли удар по логистическому центру Wildberries в Пензенской области. В результате атаки на объекте произошло возгорание, несколько человек пострадали. Кроме того, был атакован логистический объект Wildberries в городе Сарапуле Удмуртии.
В СК подчеркнули, что удары были нанесены по местам, где находилось значительное количество гражданских товаров, в том числе продукция первой необходимости.
Следователи и криминалисты проводят осмотр мест происшествий и собирают доказательства, необходимые для установления обстоятельств атак. В СК заявили, что всем лицам из числа вооруженных формирований Украины, причастным к этим и другим аналогичным преступлениям, будет дана уголовно-правовая оценка в рамках российского законодательства.
Ночью 30 июля украинские дроны атаковали логистические центры Wildberries в Пензе и Сарапуле. В Пензе один человек пострадал, ему уже оказана необходимая медицинская помощь. По словам губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, из центра было эвакуировано порядка 200 сотрудников. В Сарапуле обошлось без пострадавших. По словам врио главы Удмуртии Ольги Абрамовой, на месте работают все оперативные службы.На обоих складах произошло возгорание, пожарные ликвидируют огонь. Компания также перестроила логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.