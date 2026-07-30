СК возбудил дела после атак БПЛА на склады Wildberries в Пензе и Сарапуле

Ночью 30 июля украинские дроны атаковали логистические центры Wildberries в Пензе и Сарапуле. В Пензе один человек пострадал, ему уже оказана необходимая медицинская помощь. По словам губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, из центра было эвакуировано порядка 200 сотрудников. В Сарапуле обошлось без пострадавших. По словам врио главы Удмуртии Ольги Абрамовой, на месте работают все оперативные службы.На обоих складах произошло возгорание, пожарные ликвидируют огонь. Компания также перестроила логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.