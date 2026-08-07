ТПП предложила изменить процедуру банкротства для пострадавших от БПЛА селлеров

ТПП предложила изменить процедуру банкротства для пострадавших от БПЛА селлеровЕсли товар продавца сгорел на складах, то он не должен нести полную имущественную ответственность
Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила правительству изменить процедуру банкротства для предпринимателей, которые стали неплатежеспособны из-за потери товара на пострадавших от БПЛА складах Wildberries. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в бизнес-объединении. По их словам, это предложение было направлено в кабмин вместе с другими возможными мерами, детали которых они не уточняют. Собеседники «Ведомостей» отмечают, что сейчас по закону физические лица (к которым по закону приравнены ИП) несут ответственность всем своим имуществом, в том числе личным. При этом селлеры, лишившиеся товара не по своей вине, при наличии кредитов могут лишиться всех или большей части активов, опасаются в ТПП. Объединение предложило упростить процедуру и исключить такой риск, резюмирует источник.
Сейчас российское законодательство предусматривает, что для погашения долгов может использоваться далеко не все имущество гражданина. В перечне исключений, например, единственное жилье, земельный участок, на котором оно расположено (если в обоих случаях отсутствует ипотека), а также личные вещи невысокой стоимости, предметы для профессиональных занятий до 10 000 руб. и др. Сохранить автомобиль могут лишь граждане с инвалидностью или многодетные семьи.
«Ведомости» отправили запрос в аппарат правительства и представителю Минэка.
Что обсуждает правительство
Обсуждение возможных мер поддержки пострадавших селлеров началось на фоне массовых атак украинских БПЛА на склады Wildberries в июле и августе. Всего были уничтожены или существенно пострадали объекты в 10 российских субъектах. Минфин в составе рабочей группы правительства обсуждает налоговые отсрочки для предпринимателей, чьи товары пострадали в результате атак на склады Wildberries, сообщил 6 августа замминистра финансов Алексей Сазанов, не уточнив сроков и условий такой отсрочки. Кроме того, обсуждаются меры поддержки самого Wildberries, указал он. По его словам, конкретные предложения ориентировочно будут готовы на следующей неделе.
По словам собеседника «Ведомостей» в правительстве и источника, знакомого с обсуждением, дополнительно кабмин прорабатывает возможность предоставления пострадавшим продавцам льготных кредитов или реструктуризации уже имеющейся задолженности.
Минэкономразвития под руководством вице-премьера Александра Новака прорабатывает ряд мер по поддержке пострадавших предпринимателей для оперативного возобновления и обеспечения стабильной работы партнеров, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников в кулуарах VIII Российско-киргизского экономического форума.
По итогам совещания 30 июля Новак заявил о проработке мер поддержки пострадавших от атак предпринимателей. Вице-премьер дал поручение Минэкономразвития, Федеральной налоговой службе (ФНС), Минфину совместно с ЦБ и бизнес-объединениями подготовить предложения до 10 августа. Как отмечал министр экономического развития, важно решить три задачи: обеспечить бесперебойные поставки товаров потребителям путем перестройки логистики, помочь поставщикам и производителям, а также выработать системные меры, направленные на повышение устойчивости поставок и увеличение товарных поставок.
Ранее со своими предложениями о мерах поддержки для селлеров выступили несколько крупных объединений. Ассоциация участников рынка электронной коммерции направляла письмо в адрес министра финансов Антона Силуанова и руководителя ФНС Даниила Егорова с просьбой предоставить налоговые отсрочки пострадавшим предпринимателям, писали «Ведомости» 22 июля. По мнению ассоциации, воспользоваться этой мерой должны предприниматели, которые смогут документально подтвердить утрату или повреждение товаров в результате террористической атаки. «Опора России» просила минимум до конца года ввести налоговую «передышку», сообщили «Известия» 4 августа.
Возможны ли особые условия банкротства
С точки зрения законодательства о банкротстве предприниматель и гражданин приравнены друг к другу – наличие статуса ИП не меняет особенностей процедуры, говорит исполнительный директор УК «Помощь» Анна Ларина. По закону он отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему как гражданину имуществом в отличие, например, от участника юридического лица, где риск ограничен уставным капиталом, добавляет она.
Идея ТПП вписывается в общий реабилитационный подход последней банкротной реформы (предусматривает возможность для кредиторов и должника заключить досудебное соглашение о санации, а также добавляет к существующим процедурам банкротства реструктуризацию долгов. – «Ведомости»), считает Ларина. Тем не менее на практике ее реализация может вызвать определенные трудности, считает она. «Необходимо будет определить критерии, по которым долг относится к категории долгов из-за потери товара от атаки БПЛА, порядок доказывания связи понесенных убытков с атакой БПЛА. Также потребуется оценка потенциальной льготы в случае потенциальных злоупотреблений селлеров – например, попыток искусственно сформировать такой долг в целях вывода имущества из-под взыскания», – перечисляет эксперт.
Инициатива ТПП, хотя и заманчива как средство поддержки пострадавших предпринимателей, может ударить по контрагентам селлеров, которые в случае ее реализации могут сами стать банкротами, говорит руководитель практики реструктуризаций проблемных активов и банкротств «МЭФ Legal» Станислав Соболев. Кроме того, эта мера может нарушить формальное равенство сторон – важнейший принцип в частных отношениях, добавляет он. По мнению Соболева, в данном случае разумно подумать над мерами, аналогичными с теми, что были приняты в рамках ковида. Например, предусмотреть мораторий на обращение с заявлениями о банкротстве со стороны кредиторов, отмечает он.
Принцип полной имущественной ответственности ИП является базовым, именно он отличает их от юридических лиц, соглашается адвокат практики сложных судебных споров МКА «Аронов и партнеры» Мария Бабаева. Если законодательно установить, что по определенной категории долгов предприниматель не отвечает личным имуществом, это фактически создаст особый режим ответственности для отдельных случаев, отмечает она. Реализовать такую модель теоретически возможно, но она неизбежно затронет баланс интересов кредиторов и должников, считает Бабаева.
Несмотря на то что сейчас законодательство не предусматривает специального «смягченного» режима ответственности ИП по отдельным видам рисков, закон о банкротстве и связанные акты содержат общие механизмы ослабления последствий несостоятельности: реструктуризация долгов, реализация имущества с последующим списанием оставшейся задолженности, освобождение от ряда обязательств после завершения процедуры, перечисляет арбитражный управляющий, управляющий партнер «Пугачева и партнеры» Татьяна Пугачева.