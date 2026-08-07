ТПП предложила изменить процедуру банкротства для пострадавших от БПЛА селлеров

Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила правительству изменить процедуру банкротства для предпринимателей, которые стали неплатежеспособны из-за потери товара на пострадавших от БПЛА складах Wildberries. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в бизнес-объединении. По их словам, это предложение было направлено в кабмин вместе с другими возможными мерами, детали которых они не уточняют. Собеседники «Ведомостей» отмечают, что сейчас по закону физические лица (к которым по закону приравнены ИП) несут ответственность всем своим имуществом, в том числе личным. При этом селлеры, лишившиеся товара не по своей вине, при наличии кредитов могут лишиться всех или большей части активов, опасаются в ТПП. Объединение предложило упростить процедуру и исключить такой риск, резюмирует источник.