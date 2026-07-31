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Главная / Бизнес /

Главное из обращения Татьяны Ким по атакам ВСУ на склады Wildberries

Потери продавцов, защита объектов и меры поддержки
Михаил Беляев
Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Основатель Wildberries Татьяна Ким выступила с обращением в связи с атаками беспилотников на логистические центры компании. Она заявила, что удары направлены против мирных граждан нескольких стран, описала меры защиты объектов, объявила о подготовке пакета господдержки для пострадавших продавцов и сообщила о перестройке логистики.

Логистические центы Wildberries стали мишенью для беспрецедентной серии атак БПЛА. Под ударами оказались центральные распределительные хабы и ключевые региональные центры в Московской, Воронежской, Пензенской, Волгоградской, Рязанской и Ленинградской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Республике Удмуртии.

«Ведомости» собрали основные тезисы.

Об атаках ВСУ на логистические центры WB

Ким назвала удары по складам террористическими атаками, направленными на дестабилизацию обстановки и запугивание большого количества людей. Удары украинских БПЛА затрагивают сотрудников, продавцов, производителей, логистов, владельцев пунктов выдачи заказов и других участников экосистемы маркетплейса, подчеркнула она.

«Атаки на инфраструктуру Wildberries – это атаки на мирных граждан. И повторюсь – не только россиян», – сказала основательница маркетплейса.

Глава РВБ уточнила, что в экосистеме компании ведут бизнес около 10 000 человек из Кыргызстана, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая. Предприниматели этих стран тоже понесли миллиардные убытки, подчеркнула Ким.

Отвечая на обвинения в торговле товарами военного назначения, она предложила сравнить ассортимент с другими мировыми маркетплейсами. «Никакой логики и здравого смысла, рациональности в действиях террористов нет и не может быть. Противник сам сделал публичные заявления о том, что атаки на Wildberries направлены на обычных граждан России», – подчеркнула Ким.

О мерах безопасности на складах WB

Объекты компании оснащены всеми доступными средствами защиты, а системы безопасности ежедневно усиливаются. «Тот факт, что мы успешно отражаем большую часть атак, тому прямое подтверждение», – отметила Ким.

Wildberries перевела второй транш выплат более 97 000 пострадавших продавцов

Бизнес / Торговля и услуги

Глава РВБ сообщила, что с 2024 г. после создания объединенной компании была полностью перестроена система противопожарной безопасности складов, в том числе созданы собственные противопожарные бригады, внедрены современные системы пожаротушения и регулярно проводятся эвакуационные учения.

Около 2000 человек ежедневно обеспечивают противопожарную безопасность на всех наших складах, уточнила Ким.

«Это позволило и позволяет нам обеспечить безопасность людей на складах, оперативно локализовывать возгорание и по возможности сохранять в целостности товары наших продавцов», – отметила предприниматель.

О правовом статусе и предупреждении о мошенниках

Ким предупредила предпринимателей, что атаки являются обстоятельствами непреодолимой силы. По ее словам, внесение или невнесение этого пункта в оферты не имеет значения, поэтому потери по закону не возмещаются. Она призвала не доверять юристам, предлагающим свои услуги для решения проблем.

«К сожалению, на просторах интернета появилось много мошенников и юристов, которые хотят нажиться на нашей общей беде», – заявила она, порекомендовав доверять только официальным каналам.

О мерах поддержки для продавцов WB

Ким подчеркнула, что компания уже провела два транша поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате украинских атак. По ее словам, во вторую волну поддержки вошли почти 100 000 представителей малого и среднего бизнеса.

«Мы выступили как проводник интересов малого и среднего бизнеса и уже обсудили с правительством страны комплексные меры поддержки всем пострадавшим предпринимателям. В настоящее время разрабатывается общая система, по которой помощь получит каждый», – сообщила Ким.

Для крупных партнеров введены дополнительные меры, включая повышенную скидку постоянного покупателя за счет компании и кредитные каникулы в «WB банке».

Со следующей недели запланированы очные встречи с предпринимателями в наиболее пострадавших регионах, уточнила Ким.

О перестройке логистики

Wildberries оперативно перестраивает логистическую инфраструктуру и распределяет товары по другим объектам. «У нас десятки предложений по аренде логистических мощностей на территории России и за ее пределами, часть договоров уже заключена. Помимо этого скоро мы запустим в эксплуатацию наши объекты, которые строили в странах присутствия», – сообщила глава компании.

Она призвала предпринимательское сообщество адаптироваться к ситуации. «Единственное, что можно сейчас сделать, – это с холодной головой всем нам, предпринимательскому сообществу России, иметь план пересборки на ближайшее время, адаптироваться и трансформироваться», – заключила Ким.

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