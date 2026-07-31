Главное из обращения Татьяны Ким по атакам ВСУ на склады Wildberries

Отвечая на обвинения в торговле товарами военного назначения, она предложила сравнить ассортимент с другими мировыми маркетплейсами. «Никакой логики и здравого смысла, рациональности в действиях террористов нет и не может быть. Противник сам сделал публичные заявления о том, что атаки на Wildberries направлены на обычных граждан России», – подчеркнула Ким.