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БПЛА атаковали склад WB в Тверской области

Ведомости

Фасад логистического комплекса Wildberries в Тверской области поврежден после падения обломков БПЛА. Об этом сообщил глава региона Виталий Королев в соцсетях.

«Сегодня силы ПВО отражали атаку вражеских БПЛА над нашим регионом. В результате падения обломков беспилотника незначительно поврежден фасад логистического комплекса Wildberries. Люди не пострадали», – написал он.

Минобороны РФ сообщило, что над российскими регионами за ночь сбиты 605 БПЛА, в том числе над Ярославской областью.

Накануне пожар после удара БПЛА произошел на складе WB в Тульской области, пострадал один человек. Тогда за ночь силы ПВО сбили над Тульской областью 107 украинских БПЛА. На фоне продолжающихся атак министр торговли Казахстана Арман Шаккалиев заявил, что Wildberries будет строить склады на территории республики. 5 августа в WB заявили, что не будут переносить основные логистические центры компании за рубеж, но продолжат строить новые объекты за пределами страны.

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