БПЛА атаковали склад WB в Тверской области

Накануне пожар после удара БПЛА произошел на складе WB в Тульской области, пострадал один человек. Тогда за ночь силы ПВО сбили над Тульской областью 107 украинских БПЛА. На фоне продолжающихся атак министр торговли Казахстана Арман Шаккалиев заявил, что Wildberries будет строить склады на территории республики. 5 августа в WB заявили, что не будут переносить основные логистические центры компании за рубеж, но продолжат строить новые объекты за пределами страны.