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ПВО сбила 605 украинских дронов за ночь

Ведомости

Силы ПВО за ночь уничтожили 605 украинских беспилотников над регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Атакам подверглись территории Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым. Дроны сбиты также над Азовским и Черным морями.

6 августа силы ПВО отразили атаку 88 украинских БПЛА по Ярославской области. Как заявил губернатор региона Михаил Евраев, жертв и пострадавших нет. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев сообщил, что в результате падения беспилотника был поврежден фасад логистического центра Wildberries.

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