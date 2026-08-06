ПВО сбила 605 украинских дронов за ночь

6 августа силы ПВО отразили атаку 88 украинских БПЛА по Ярославской области. Как заявил губернатор региона Михаил Евраев, жертв и пострадавших нет. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев сообщил, что в результате падения беспилотника был поврежден фасад логистического центра Wildberries.