Wildberries не перенесет логистику из России
Wildberries не будет переносить основные логистические центры компании за рубеж, но продолжит строить новые объекты за пределами страны, сообщают «РИА Новости».
«Строительство наших складских объектов ведется в плановом режиме. Все публикации в СМИ на тему ускорения темпов строительства или переноса основных логистических мощностей компании за пределы Российской Федерации мы расцениваем как излишнее эмоциональное подогревание ситуации, которое не отражает сути наших бизнес-процессов», – заявили в компании.
В пресс-службе отметили, что компания планирует расширять логистику за рубежом, однако сейчас она нацелена на восстановление центров, пострадавших от атак со стороны ВСУ, в России.
4 августа министр торговли Казахстана Арман Шаккалиев заявил, что Wildberries будет строить склады на территории республики. Для этого планируется задействовать около 260 000 кв. м. Кроме того, министр отметил, что Wildberries уже арендует в республике объекты площадью 46 000 кв. м.
Завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин отмечал, что Wildberries уже давно реализует стратегию выхода на центральноазиатский рынок, чтобы работать с новыми потребителями, а не для замещения российских. Таким образом, отмечает Притчин, подобные действия с ударами ВСУ не связаны.