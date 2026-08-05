Wildberries не перенесет логистику из России

4 августа министр торговли Казахстана Арман Шаккалиев заявил, что Wildberries будет строить склады на территории республики. Для этого планируется задействовать около 260 000 кв. м. Кроме того, министр отметил, что Wildberries уже арендует в республике объекты площадью 46 000 кв. м.