Власти Казахстана сообщили о строительстве складов Wildberries в стране

«Насколько известно, порядка 46 000 кв. м – это арендованные площади. В I квартале следующего года в Алма-Ате порядка 160 000 кв. м, компания ведет строительные работы и в Астане – 100 000 кв. м. Это планы по развитию местного филиала Wildberries», – сказал он.