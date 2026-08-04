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Власти Казахстана сообщили о строительстве складов Wildberries в стране

Ведомости

Российский Wildberries строит склады в Казахстане. Об этом сообщил министр торговли Казахстана Арман Шаккалиев, передает ТАСС.

Маркетплейс строит в республике около 260 000 кв. м складов. По словам министра, их планируется ввести в строй в I квартале 2027 г.

«Насколько известно, порядка 46 000 кв. м – это арендованные площади. В I квартале следующего года в Алма-Ате порядка 160 000 кв. м, компания ведет строительные работы и в Астане – 100 000 кв. м. Это планы по развитию местного филиала Wildberries», – сказал он.

Сообщение о строительстве складов появилось на фоне активных украинских атак на объекты маркетплейса в центральной части России. Беспилотники ВСУ атакуют крупные склады с конца июля. Последняя крупная атака пришлась на склад WB во Владимирской области, где площадь возгорания составила 100 000 кв. м.

О том, что Wildberries ищет складские помещения в Казахстане, писал «Коммерсантъ» 29 июля. Один из собеседников издания сообщил, что маркетплейс намерен забрать все доступные в Казахстане склады, учитывая в целом ограниченное предложение.

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