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Пожар на складе WB под Владимиром ликвидировали спустя сутки

Ведомости

Возгорание на складе Wildberries во Владимирской области потушили спустя почти сутки, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

«К полуночи открытое горение в складском комплексе, атакованном БПЛА, полностью ликвидировано», – написал он в Telegram.

Пожар произошел после удара украинского беспилотника 3 августа. Возгорание локализовали на площади 100 000 кв. м. Авдеев сообщал, что для тушения огня привлекали 203 пожарных, 67 единиц техники, вертолет Ми-8 МЧС России. Количество пострадавших от удара составило четыре человека.

С июля украинские силы активно атакуют склады Wildberries. При первых ударах погибли восемь человек, десятки пострадали. ВСУ обосновывают удары тем, что склады являются предполагаемыми объектами двойного назначения.

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