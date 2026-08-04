Пожар на складе WB под Владимиром ликвидировали спустя сутки

Пожар произошел после удара украинского беспилотника 3 августа. Возгорание локализовали на площади 100 000 кв. м. Авдеев сообщал, что для тушения огня привлекали 203 пожарных, 67 единиц техники, вертолет Ми-8 МЧС России. Количество пострадавших от удара составило четыре человека.