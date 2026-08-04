Пожар на складе WB под Владимиром ликвидировали спустя сутки
Возгорание на складе Wildberries во Владимирской области потушили спустя почти сутки, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
«К полуночи открытое горение в складском комплексе, атакованном БПЛА, полностью ликвидировано», – написал он в Telegram.
Пожар произошел после удара украинского беспилотника 3 августа. Возгорание локализовали на площади 100 000 кв. м. Авдеев сообщал, что для тушения огня привлекали 203 пожарных, 67 единиц техники, вертолет Ми-8 МЧС России. Количество пострадавших от удара составило четыре человека.
С июля украинские силы активно атакуют склады Wildberries. При первых ударах погибли восемь человек, десятки пострадали. ВСУ обосновывают удары тем, что склады являются предполагаемыми объектами двойного назначения.