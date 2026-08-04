За неделю 10 сотрудников Wildberries пострадали от ударов БПЛА по складам

В Пензенской области около 15 БПЛА атаковали комплекс, вызвав пожар на 62 000 кв. м. Были эвакуированы 226 человек, ранены четверо. В Рязанской области после попадания дрона в склад произошел сильный пожар с частичным обрушением конструкций, госпитализированы шесть человек.