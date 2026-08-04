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За неделю 10 сотрудников Wildberries пострадали от ударов БПЛА по складам

Ведомости

За минувшую неделю в результате атак украинских беспилотников на склады Wildberries в пяти регионах России пострадали 10 сотрудников. Об этом посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил ТАСС.

В Пензенской области около 15 БПЛА атаковали комплекс, вызвав пожар на 62 000 кв. м. Были эвакуированы 226 человек, ранены четверо. В Рязанской области после попадания дрона в склад произошел сильный пожар с частичным обрушением конструкций, госпитализированы шесть человек.

Объекты в Удмуртии (Сарапул и Ижевск) атакованы дважды, в Сарапуле началось открытое горение, персонал эвакуирован. В конце недели удары пришлись по складам в Волгоградской и Самарской областях.‍

Утром 4 августа губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что при налете беспилотников на регион были повреждены склады рядом с Красным Бором в Тосненском районе.

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