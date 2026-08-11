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Wildberries закрепила меры поддержки продавцов до конца января 2027 года

Ведомости

Wildberries продлила действующие меры поддержки для продавцов, работающих по модели FBS (продажа товаров со склада продавца), до 31 января 2027 г. включительно. Об этом сообщили в объединенной компании Wildberries и Rus (РВБ).

Компания зафиксировала сохранение ряда льготных условий, введенных для поддержки предпринимателей. Речь идет о сниженной комиссии за быструю отгрузку заказов, увеличенном сроке автоматической отмены заказов, льготной стоимости обработки товаров в пунктах выдачи заказов, бесплатном использовании конструктора тарифов с опцией «Выходные дни для склада продавца», а также о сниженной стоимости автовозврата товаров через ПВЗ.

В РВБ отметили, что модель FBS была существенно доработана и стала более гибкой для продавцов. По данным компании, интерес селлеров к работе по этой схеме вырос более чем в десять раз. Одновременно затраты на выполнение заказов сократились до 22% в зависимости от категории товара.

Об обновлении условий работы по модели FBS сообщили в компании 8 августа. С 7 августа Wildberries включила в программу «Страхование заказов» новый вид риска – повреждение или утрату товаров в результате террористических актов, диверсий, атак беспилотников и их последствий. Максимальная компенсация составит до 50 000 руб. за товар в заказе, но не более 100 000 руб. на один страховой случай. 

В этот же день в РВБ рассказали, что компания запустит программу по открытию партнерских хабов для хранения и обработки товаров в рамках мер поддержки продавцов и владельцев ПВЗ. Сообщалось, что маркетплейс приступает к тестированию партнерской программы по открытию таких хабов. Инициатива войдет в комплекс мер поддержки партнеров платформы. Собственники и арендаторы подходящих помещений получат возможность открыть партнерский хаб и получать плату за обработку, хранение и отгрузку товаров продавцов Wildberries.

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