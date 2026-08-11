Wildberries закрепила меры поддержки продавцов до конца января 2027 года

В РВБ отметили, что модель FBS была существенно доработана и стала более гибкой для продавцов. По данным компании, интерес селлеров к работе по этой схеме вырос более чем в десять раз. Одновременно затраты на выполнение заказов сократились до 22% в зависимости от категории товара.