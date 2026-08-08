Wildberries снизила расходы продавцов при продажах с их складов
Wildberries обновила условия работы по модели FBS (продаж со склада продавца), благодаря чему расходы на продавцов на выполнение заказов могут снизиться до 22%. Об этом сообщает пресс-служба маркетплейса в Telegram-канале. Для дорогостоящих товаров экономия может быть еще выше.
По оценке компании, после изменений общие расходы продавцов при работе по модели FBS становятся сопоставимыми с затратами при использовании модели FBW – продажи со склада Wildberries. Спрос на FBS за последнее время вырос более чем в 10 раз, утверждает маркетплейс.
Компания уже разрешила продавцам отгружать товары в любой сортировочный центр Wildberries в России, а не только в ближайший. Кроме того, маркетплейс увеличил скидку к комиссии за быструю отгрузку заказов и расширил действие льготных тарифов на обработку товаров в пунктах выдачи заказов (ПВЗ).
Wildberries также снизила стоимость автовозврата товаров через ПВЗ и сделала бесплатной опцию «Выходные дни» в конструкторе тарифов.
С 7 августа Wildberries включила в программу «Страхование заказов» новый вид риска – повреждение или утрату товаров в результате террористических актов, диверсий, атак беспилотников и их последствий. Максимальная компенсация составит до 50 000 руб. за товар в заказе, но не более 100 000 руб. на один страховой случай.
Логистические объекты Wildberries последние недели подвергаются атакам БПЛА. 7 августа ВСУ атаковали склад компании в Екатеринбурге. На месте начался пожар, 800 сотрудников были эвакуированы. Большая часть товаров не пострадала.