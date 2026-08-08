Wildberries снизила расходы продавцов при продажах с их складов

Wildberries обновила условия работы по модели FBS (продаж со склада продавца), благодаря чему расходы на продавцов на выполнение заказов могут снизиться до 22%. Об этом сообщает пресс-служба маркетплейса в Telegram-канале. Для дорогостоящих товаров экономия может быть еще выше.