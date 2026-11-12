Мошенники распространяют троян под видом VPN для Discord и приложения для Roblox

9 ноября в МВД предупредили о мошеннической схеме с подпиской Telegram Premium для хищения аккаунтов. От имени знакомого пользователя либо с неизвестного аккаунта поступает сообщение о том, что человеку якобы подарили подписку Telegram. В сообщении содержится ссылка или QR-код, ведущие на поддельную страницу авторизации в мессенджере. Далее пользователю могут предложить ввести номер телефона и код подтверждения. Полученные данные могут позволить злоумышленникам получить доступ к учетной записи, завершить активные сеансы и начать рассылать мошеннические сообщения и ссылки контактам пострадавшего.