Мошенники распространяют троян под видом VPN для Discord и приложения для Roblox
Злоумышленники предлагают геймерам установить вредоносную программу WebRAT, маскируя ее под бесплатный VPN для Discord и приложение для Roblox. После запуска таких файлов пользователи могут потерять контроль над компьютером, сообщили в IT-компании F6.
По данным специалистов, мошенники создали сайт, на котором рекламируют программу Discord Zapret. В инструкции к ней пользователей убеждают отключить или игнорировать предупреждения антивируса, объясняя это якобы особенностями работы с сетевыми фильтрами. В действительности при запуске файлов устройство заражается трояном.
Еще один способ распространения WebRAT – программа Xeno для Roblox. Ее представляют как неофициальный инструмент, позволяющий запускать в игре собственные скрипты, в том числе для ускорения игрового процесса и получения дополнительных ресурсов.
В F6 пояснили, что WebRAT сочетает функции программы для кражи данных и трояна удаленного доступа. Он способен похищать логины, пароли, файлы cookie, токены авторизации и данные криптовалютных кошельков, а также перехватывать содержимое буфера обмена и нажатия клавиш. Кроме того, вредоносное ПО позволяет делать скриншоты, передавать изображение рабочего стола, получать доступ к веб-камере и микрофону зараженного устройства. WebRAT распространяется по модели Malware-as-a-Service – вредоносное ПО предоставляется злоумышленниками как услуга.
9 ноября в МВД предупредили о мошеннической схеме с подпиской Telegram Premium для хищения аккаунтов. От имени знакомого пользователя либо с неизвестного аккаунта поступает сообщение о том, что человеку якобы подарили подписку Telegram. В сообщении содержится ссылка или QR-код, ведущие на поддельную страницу авторизации в мессенджере. Далее пользователю могут предложить ввести номер телефона и код подтверждения. Полученные данные могут позволить злоумышленникам получить доступ к учетной записи, завершить активные сеансы и начать рассылать мошеннические сообщения и ссылки контактам пострадавшего.