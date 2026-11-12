Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,4+0,18%VEON-RX90,3+2,61%BISVP10,73+2,09%IMOEX2 492,09+0,08%RTSI949,73+0,08%RGBI111,96+0,09%RGBITR778,73+0,12%
Главная / Технологии /

Мошенники распространяют троян под видом VPN для Discord и приложения для Roblox

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Злоумышленники предлагают геймерам установить вредоносную программу WebRAT, маскируя ее под бесплатный VPN для Discord и приложение для Roblox. После запуска таких файлов пользователи могут потерять контроль над компьютером, сообщили в IT-компании F6.

По данным специалистов, мошенники создали сайт, на котором рекламируют программу Discord Zapret. В инструкции к ней пользователей убеждают отключить или игнорировать предупреждения антивируса, объясняя это якобы особенностями работы с сетевыми фильтрами. В действительности при запуске файлов устройство заражается трояном.

Еще один способ распространения WebRAT – программа Xeno для Roblox. Ее представляют как неофициальный инструмент, позволяющий запускать в игре собственные скрипты, в том числе для ускорения игрового процесса и получения дополнительных ресурсов.

В F6 пояснили, что WebRAT сочетает функции программы для кражи данных и трояна удаленного доступа. Он способен похищать логины, пароли, файлы cookie, токены авторизации и данные криптовалютных кошельков, а также перехватывать содержимое буфера обмена и нажатия клавиш. Кроме того, вредоносное ПО позволяет делать скриншоты, передавать изображение рабочего стола, получать доступ к веб-камере и микрофону зараженного устройства. WebRAT распространяется по модели Malware-as-a-Service – вредоносное ПО предоставляется злоумышленниками как услуга.

9 ноября в МВД предупредили о мошеннической схеме с подпиской Telegram Premium для хищения аккаунтов. От имени знакомого пользователя либо с неизвестного аккаунта поступает сообщение о том, что человеку якобы подарили подписку Telegram. В сообщении содержится ссылка или QR-код, ведущие на поддельную страницу авторизации в мессенджере. Далее пользователю могут предложить ввести номер телефона и код подтверждения. Полученные данные могут позволить злоумышленникам получить доступ к учетной записи, завершить активные сеансы и начать рассылать мошеннические сообщения и ссылки контактам пострадавшего.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её