Браслет с сапфиром Романовых продали за 411 млн рублей

По данным Sotheby's, сапфир входил в собрание драгоценностей Романовых. После революции камень оказался за границей, а в 1927 г. его приобрела певица Ганна Вальска. Впоследствии украшение неоднократно переделывали. На аукционах Sotheby's сапфир также выставлялся в 1971 и 1992 гг.