Браслет с сапфиром Романовых продали за 411 млн рублей
Браслет Cartier с цейлонским сапфиром из коллекции российской императорской семьи Романовых продали на аукционе Sotheby's в Женеве за 4,12 млн швейцарских франков (около 411 млн руб.). Торги состоялись 11 ноября, следует из информации аукционного дома.
Изначально стоимость украшения оценивалась в 850 000–1,7 млн швейцарских франков. Таким образом, итоговая цена более чем вдвое превысила верхнюю границу предварительной оценки.
Вес сапфира, датируемого XIX в., составляет 197,80 карата. Камень имеет цейлонское происхождение и, согласно заключениям геммологических лабораторий, не подвергался термической обработке. Он закреплен в браслете геометрического дизайна с бриллиантами и горным хрусталем, изготовленном Cartier около 2015 г.
По данным Sotheby's, сапфир входил в собрание драгоценностей Романовых. После революции камень оказался за границей, а в 1927 г. его приобрела певица Ганна Вальска. Впоследствии украшение неоднократно переделывали. На аукционах Sotheby's сапфир также выставлялся в 1971 и 1992 гг.
10 ноября стало известно, что Sotheby's выставил на торги в Нью-Йорке около 300 предметов, связанных с семьей Романовых. Общая оценочная стоимость коллекции превышает $15 млн. Среди лотов представлены изделия Фаберже, фарфор, серебро и живопись.
В декабре 2025 г. на аукционе Christie's в Лондоне продали «Зимнее яйцо» Фаберже, изготовленное по заказу Николая II для императрицы Марии Федоровны, за 22,9 млн фунтов стерлингов (около $30,2 млн). Эта сумма стала рекордной для изделий ювелирного дома.