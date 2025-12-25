Переоценка ценностей: как изменился мир аукционов в 2025 году

Второй по стоимости стала картина «Исследовательское внедрение», которую отдали за $94 500, а третьей – Bspline Men (эксперимент с математической функцией B-spline), ее оценили в $50 400. Это немного ниже эстимейта. Между тем ее автор – художник Чак Нури – считается пионером цифрового искусства, а дополнительную ценность его творчеству придает то, что новых шедевров он не создаст: Нури скончался в 2022 г. в возрасте 99 лет.