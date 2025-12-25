Переоценка ценностей: как изменился мир аукционов в 2025 году

Переоценка ценностей: как изменился мир аукционов в 2025 годуДля новых богачей сумки стали важнее картин
В 2025 г. на аукционах было зафиксировано несколько рекордов. Ведущие дома активно адаптируются к новым реалиям: осваивают технологии искусственного интеллекта (ИИ) и выстраивают коммуникацию с молодой аудиторией. Привычки новых покупателей существенно отличаются от предпочтений старшего поколения – и именно они могут определить будущее аукционного рынка.
Смена поколений
Главный тренд года, по оценке Financial Times, – смена поколений коллекционеров. На место традиционных ценителей изобразительного искусства приходит молодежь, чьи предпочтения смещаются в сторону предметов роскоши. Аукционные дома активно адаптируются к новой реальности.
Аукционный дом Christie’s заявил: в 2025 г. объем торгов достиг $6,2 млрд, что на 6% превышает показатель прошлого года. Ключевым драйвером роста во многом стали предметы роскоши, в частности, сумки и ювелирные изделия, востребованные молодым поколением. На эту категорию пришлось 17% проданных лотов ($795 млн). Однако эти результаты выглядят блекло на фоне лидера: в 2025 г. у Christie’s было куплено произведений искусства XX и XXI вв. на $2,9 млрд.
Похожая ситуация и у Sotheby’s – за год продажи выросли на 17% до $7 млрд. Этот аукционный дом тоже зафиксировал небывало высокий спрос на предметы роскоши – их доля на торгах увеличилась до 22%, достигнув $2,7 млрд. Кульминацией стал рекорд на аукционе сумок: в июле 2025 г. модель Hermès Birkin, изготовленная вручную в 1984 г., ушла с молотка за $10,1 млн.
Изобразительное искусство сохраняет статус премиального сегмента. «Портрет Элизабет Ледерер» (1914-1916) кисти Густава Климта в ноябре установил рекорд как самое дорогое произведение современного искусства, реализованное на аукционе за $236,4. Этих денег хватило бы как минимум на 23 сумочки Birkin. Картина входит в топ-10 самых дорогих полотен, ушедших когда-либо с молотка на открытых торгах. Рекорд по-прежнему удерживает «Спаситель мира» Леонардо да Винчи: $450 млн в 2017 г.
Еще один знаковый результат продемонстрировала продукция Фаберже. «Зимнее яйцо» (пасхальный подарок императора Николая II вдовствующей императрице Марии Федоровне в 1913 г.) в декабре было продано на торгах Christie’s в Лондоне за 22,9 млн фунтов (около $30,2 млн, цена дана с учетом комиссии). Это новый мировой рекорд для изделий фирмы.
Интересно, что яйцо уже устанавливало рекорд в 2002 г., когда на нью-йоркских торгах ушло за $9,58 млн в коллекцию катарского шейха Сауда бен Мухаммеда Аль Тани. Нынешняя продажа состоялась благодаря его наследникам, решившим вновь выставить артефакт на аукцион.
Аукцион ИИ-искусства
В погоне за вниманием состоятельной молодежи Christie’s экспериментирует с искусственным интеллектом (ИИ). Еще в 2018 г. он провел первые торги произведением, созданным ИИ. Работа коллектива Obvious – «Портрет Эдмона Белами» – ушел с молотка за $432 500. Референсом для него послужили 15 000 портретов художников XIV-XX вв.
В марте 2025 г. Christie’s организовал первый в своей истории аукцион, посвященный произведениям, созданным с помощью ИИ. В лот вошли живопись, NFT и даже скульптура. Общие продажи составили $729 000. «Галлюцинации машин – мечты МКС – А» – самая дорогая ИИ-картина с этих торгов – ушла за $277 200. Она представляет собой обработанные нейросетью 1,2 млн снимков Земли, сделанных с МКС.
Второй по стоимости стала картина «Исследовательское внедрение», которую отдали за $94 500, а третьей – Bspline Men (эксперимент с математической функцией B-spline), ее оценили в $50 400. Это немного ниже эстимейта. Между тем ее автор – художник Чак Нури – считается пионером цифрового искусства, а дополнительную ценность его творчеству придает то, что новых шедевров он не создаст: Нури скончался в 2022 г. в возрасте 99 лет.
Всего было выставлено 30 лотов: 14 ушли ниже эстимейта, а шесть остались невостребованными. При этом половина участников торгов были миллениалы и зумеры, а треть – новые клиенты аукционного дома.
Не обошлось и без скандалов. «Кожаные» художники постарались сорвать аукцион своих электронных конкурентов. Более 6500 деятелей искусства подписали открытое письмо с требованием отменить торги. Они обвинили ИИ-модели в паразитировании на их труде, поскольку нейросети обучаются на работах, защищенных авторским правом. Christie’s ответил, что представленные произведения создавались под контролем художников-людей, а ИИ выступал лишь инструментом.
Sotheby’s наделал шуму в сфере ИИ-искусства еще в прошлом году, когда выставил на торги портрет английского математика Алана Тьюринга, написанный человекоподобным роботом-художницей Ai-Da. В ноябре 2024 г. за него заплатили $1,32 млн
Наперегонки с традиционным искусством
В 2025 г. на аукционном рынке закрепился новый тренд, отмечает The Wall Street Journal. Предметы с необычной историей – от костей динозавров до спортивных реликвий – достигают цен, сопоставимых с классическими шедеврами изобразительного искусства. Показательный пример – работа французского дуэта Клода и Франсуа-Ксавье Лаланнов Hippopotame I (1976). Художники, вдохновившись образами животных и природы, создали медный барный шкаф в виде бегемотов. На торгах Sotheby's в Нью-Йорке этот лот стартовал с эстимейтом $7-10 млн. Но за 26 минут ожесточенных торгов его цена выросла до $31,4 млн, сделав Hippopotame I самым дорогим предметом дизайна в истории аукционов.
Аукционный дом Phillips также присоединился к тренду, впервые выставив на торги скелет трицератопса. В ноябре в Нью-Йорке артефакт был продан за $5,4 млн: вдвое дороже ожидаемой суммы, пишет издание Artnet.
Однако ставка на экстравагантность не всегда срабатывает. В ноябре Sotheby's выставил на торги золотой унитаз современного итальянского художника Маурицио Каттелана – автора знаменитого банана на скотче. Изделие под названием «Америка» представляет собой копию стандартной сантехники Kohler, но выполненную из 18-каратного золота весом около 101 кг. Стартовая цена была рассчитана исходя из стоимости пошедшего на его изготовление золота – $10 млн. За столько лот и приобрели (с учетом комиссии покупатель отдал $12,1 млн).
По информации Artnet, аукционный дом надеялся на большую сумму. За буквально золотое произведение дали куда меньше, чем некогда за другую работу того же Каттелана, сделанную из недорогих полиэфирной смолы и воска. Речь о скульптуре «Он», изображающая Адольфа Гитлера, стоящего на коленях, которая около 10 лет назад ушла с молотка за $17,2 млн.
Ставка – и поехали
Торги редкими автомобилями стремительно набирают обороты. Аукционные дома и раньше продавали и отдельные машины, и целые автоколлекции, но сейчас этот сегмент становится для них направлением, которое призвано компенсировать снижение интереса молодого поколения к изобразительному искусству.
В конце 2024 г. Christie’s приобрел калифорнийский аукционный дом Gooding & Company, специализирующейся на редких транспортных средствах. В итоге в 2025 г. объем продаж автомобилей достиг $234 млн – это на 14% больше, чем годом ранее. Самым дорогим лотом стала Ferrari 250 GT SWB California Spider Competizione 1961 г., за которую отдали $25,3 млн.
Sotheby’s начал укреплять свои позиции на рынке автомобильных торгов еще в 2015 г., приобретя 25% акций другого автоаукциона – RM Auctions. Теперь он работает под брендом RM Sotheby’s и в этом году впервые наторговал на $1 млрд. Лидером стал Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen 1954 г., ушедший с молотка за $53,9 млн.
География роскоши
Не везде интерес к искусству растет одинаково. Christie’s отчитался о продажах по разным регионам. В США они увеличились на 15%, в Европе, Африке и на Ближнем Востоке – на 2%, а вот в Азиатско-Тихоокеанском регионе упали на 5%.
«Рынки стабильны, уровень инфляции снизился, и люди зарабатывают деньги, поэтому [американцы] могут снова сосредоточиться на коллекционировании произведений искусства», – объясняла гендиректор Christie’s Бонни Бреннан The Wall Street Journal.
И Christie’s, и Sotheby’s планируют наращивать экспансию на Ближний Восток и в Индию, где растет число состоятельных коллекционеров. Sotheby’s в октябре впервые провел выставку в Абу‑Даби (ОАЭ) – в Центре искусств Бассама Фрейха на острове Саадият. Мероприятие стало самым дорогим для дома на Ближнем Востоке: общая оценка экспонатов достигла $150 млн. Ни одна из работа прежде не демонстрировалась в этом регионе, а три вообще не показывали публике последние полвека. При этом продажа на месте не проводилась: экспозиция отправилась в тур по Лондону, Парижу и Нью‑Йорку, где и состоялся аукцион.
Первый аукцион Sotheby’s в Абу-Даби прошел в декабре и принес свыше $133 млн. Среди лотов была и сумочка Hermès Birkin, проданная за $2,9 млн. Однако эта сумма заметно уступает рекорду того же года на парижском аукционе.
Что до Christie's, то он еще в 2006 г. провел первые торги в Абу-Даби, став первым международным аукционным домом, вышедшим на этот рынок.