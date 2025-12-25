Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Стиль жизни /

Переоценка ценностей: как изменился мир аукционов в 2025 году

Для новых богачей сумки стали важнее картин
Антон Осипов
Сумка Hermès 1984 г. продана на аукционе Sotheby’s за $10,1 млн.&nbsp;
Сумка Hermès 1984 г. продана на аукционе Sotheby’s за $10,1 млн.  / EPA / TASS

В 2025 г.  на аукционах было зафиксировано несколько рекордов. Ведущие дома активно адаптируются к новым реалиям: осваивают технологии искусственного интеллекта (ИИ) и выстраивают коммуникацию с молодой аудиторией. Привычки новых покупателей существенно отличаются от предпочтений старшего поколения – и именно они могут определить будущее аукционного рынка.

Смена поколений

Главный тренд года, по оценке Financial Times, – смена поколений коллекционеров. На место традиционных ценителей изобразительного искусства приходит молодежь, чьи предпочтения смещаются в сторону предметов роскоши. Аукционные дома активно адаптируются к новой реальности.

Аукционный дом Christie’s заявил: в 2025 г. объем торгов достиг $6,2 млрд, что на 6% превышает показатель прошлого года. Ключевым драйвером роста во многом стали предметы роскоши, в частности, сумки и ювелирные изделия, востребованные молодым поколением. На эту категорию пришлось 17% проданных лотов ($795 млн). Однако эти результаты выглядят блекло на фоне лидера: в 2025 г. у Christie’s было куплено произведений искусства XX и XXI вв. на $2,9 млрд. 

Похожая ситуация и у Sotheby’s – за год продажи выросли на 17% до $7 млрд. Этот аукционный дом тоже зафиксировал небывало высокий спрос на предметы роскоши – их доля на торгах увеличилась до 22%, достигнув $2,7 млрд. Кульминацией стал рекорд на аукционе сумок: в июле 2025 г. модель Hermès Birkin, изготовленная вручную в 1984 г., ушла с молотка за $10,1 млн.

«Портрет Элизабет Ледерер» Густава Климта ушел с молотка на&nbsp;аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордные для австрийского художника $236,4 млн.
1  / 3

«Портрет Элизабет Ледерер» Густава Климта ушел с молотка на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордные для австрийского художника $236,4 млн. / ZUMA / TASS

Изобразительное искусство сохраняет статус премиального сегмента. «Портрет Элизабет Ледерер» (1914-1916) кисти Густава Климта в ноябре установил рекорд как самое дорогое произведение современного искусства, реализованное на аукционе за $236,4. Этих денег хватило бы как минимум на 23 сумочки Birkin. Картина входит в топ-10 самых дорогих полотен, ушедших когда-либо с молотка на открытых торгах. Рекорд по-прежнему удерживает «Спаситель мира» Леонардо да Винчи: $450 млн в 2017 г.

Еще один знаковый результат продемонстрировала продукция Фаберже. «Зимнее яйцо» (пасхальный подарок императора Николая II вдовствующей императрице Марии Федоровне в 1913 г.) в декабре было продано на торгах Christie’s в Лондоне за 22,9 млн фунтов (около $30,2 млн, цена дана с учетом комиссии). Это новый мировой рекорд для изделий фирмы. 

Яичных дел мастер: история Карла Фаберже

Стиль жизни / Люкс

Интересно, что яйцо уже устанавливало рекорд в 2002 г., когда на нью-йоркских торгах ушло за $9,58 млн в коллекцию катарского шейха Сауда бен Мухаммеда Аль Тани. Нынешняя продажа состоялась благодаря его наследникам, решившим вновь выставить артефакт на аукцион.

Аукцион ИИ-искусства 

В погоне за вниманием состоятельной молодежи Christie’s экспериментирует с искусственным интеллектом (ИИ). Еще в 2018 г. он провел первые торги произведением, созданным ИИ. Работа коллектива Obvious – «Портрет Эдмона Белами» – ушел с молотка за $432 500. Референсом для него послужили 15 000 портретов художников XIV-XX вв.

В марте 2025 г. Christie’s организовал первый в своей истории аукцион, посвященный произведениям, созданным с помощью ИИ. В лот вошли живопись, NFT и даже скульптура. Общие продажи составили $729 000. «Галлюцинации машин – мечты МКС – А» – самая дорогая ИИ-картина с этих торгов – ушла за $277 200. Она представляет собой обработанные нейросетью 1,2 млн снимков Земли, сделанных с МКС.

Второй по стоимости стала картина «Исследовательское внедрение», которую отдали за $94 500, а третьей – Bspline Men (эксперимент с математической функцией B-spline), ее оценили в $50 400. Это немного ниже эстимейта. Между тем ее автор – художник Чак Нури – считается пионером цифрового искусства, а дополнительную ценность его творчеству придает то, что новых шедевров он не создаст: Нури скончался в 2022 г. в возрасте 99 лет.

Всего было выставлено 30 лотов: 14 ушли ниже эстимейта, а шесть остались невостребованными. При этом половина участников торгов были миллениалы и зумеры, а треть – новые клиенты аукционного дома.

Не обошлось и без скандалов. «Кожаные» художники постарались сорвать аукцион своих электронных конкурентов. Более 6500 деятелей искусства подписали открытое письмо с требованием отменить торги. Они обвинили ИИ-модели в паразитировании на их труде, поскольку нейросети обучаются на работах, защищенных авторским правом. Christie’s ответил, что представленные произведения создавались под контролем художников-людей, а ИИ выступал лишь инструментом.

Sotheby’s наделал шуму в сфере ИИ-искусства еще в прошлом году, когда выставил на торги портрет английского математика Алана Тьюринга, написанный человекоподобным роботом-художницей Ai-Da. В ноябре 2024 г. за него заплатили $1,32 млн

Работа коллектива Obvious – «Портрет Эдмона Белами».
1  / 4

Работа коллектива Obvious – «Портрет Эдмона Белами». / Christie's

Наперегонки с традиционным искусством

В 2025 г. на аукционном рынке закрепился новый тренд, отмечает The Wall Street Journal. Предметы с необычной историей – от костей динозавров до спортивных реликвий – достигают цен, сопоставимых с классическими шедеврами изобразительного искусства. Показательный пример – работа французского дуэта Клода и Франсуа-Ксавье Лаланнов Hippopotame I (1976). Художники, вдохновившись образами животных и природы, создали медный барный шкаф в виде бегемотов. На торгах Sotheby's в Нью-Йорке этот лот стартовал с эстимейтом $7-10 млн. Но за 26 минут ожесточенных торгов его цена выросла до $31,4 млн, сделав Hippopotame I самым дорогим предметом дизайна в истории аукционов.

Аукционный дом Phillips также присоединился к тренду, впервые выставив на торги скелет трицератопса. В ноябре в Нью-Йорке артефакт был продан за $5,4 млн: вдвое дороже ожидаемой суммы, пишет издание Artnet.

Однако ставка на экстравагантность не всегда срабатывает. В ноябре Sotheby's выставил на торги золотой унитаз современного итальянского художника Маурицио Каттелана – автора знаменитого банана на скотче. Изделие под названием  «Америка» представляет собой копию стандартной сантехники Kohler, но выполненную из 18-каратного золота весом около 101 кг. Стартовая цена была рассчитана исходя из стоимости пошедшего на его изготовление золота – $10 млн. За столько лот и приобрели (с учетом комиссии покупатель отдал $12,1 млн).

По информации Artnet, аукционный дом надеялся на большую сумму. За буквально золотое произведение дали куда меньше, чем некогда за другую работу того же Каттелана, сделанную из недорогих полиэфирной смолы и воска. Речь о скульптуре «Он», изображающая Адольфа Гитлера, стоящего на коленях, которая около 10 лет назад ушла с молотка за $17,2 млн.

Работа французского дуэта Клода и Франсуа-Ксавье Лаланнов Hippopotame I.
1  / 3

Работа французского дуэта Клода и Франсуа-Ксавье Лаланнов Hippopotame I. / Christie's

Ставка – и поехали

Торги редкими автомобилями стремительно набирают обороты. Аукционные дома и раньше продавали и отдельные машины, и целые автоколлекции, но сейчас этот сегмент становится для них направлением, которое призвано компенсировать снижение интереса молодого поколения к изобразительному искусству.

В конце 2024 г. Christie’s приобрел калифорнийский аукционный дом Gooding & Company, специализирующейся на редких транспортных средствах. В итоге в 2025 г. объем продаж автомобилей достиг $234 млн – это на 14% больше, чем годом ранее. Самым дорогим лотом стала Ferrari 250 GT SWB California Spider Competizione 1961 г., за которую отдали $25,3 млн.

Sotheby’s начал укреплять свои позиции на рынке автомобильных торгов еще в 2015 г., приобретя 25% акций другого автоаукциона – RM Auctions. Теперь он работает под брендом RM Sotheby’s и в этом году впервые наторговал на $1 млрд. Лидером стал Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen 1954 г., ушедший с молотка за $53,9 млн.

География роскоши

Не везде интерес к искусству растет одинаково. Christie’s отчитался о продажах по разным регионам. В США они увеличились на 15%, в Европе, Африке и на Ближнем Востоке – на 2%, а вот в Азиатско-Тихоокеанском регионе упали на 5%.

«Рынки стабильны, уровень инфляции снизился, и люди зарабатывают деньги, поэтому [американцы] могут снова сосредоточиться на коллекционировании произведений искусства», – объясняла гендиректор Christie’s Бонни Бреннан  The Wall Street Journal.

И Christie’s, и Sotheby’s планируют наращивать экспансию на Ближний Восток и в Индию, где растет число состоятельных коллекционеров. Sotheby’s в октябре впервые провел выставку в Абу‑Даби (ОАЭ) – в Центре искусств Бассама Фрейха на острове Саадият. Мероприятие стало самым дорогим для дома на Ближнем Востоке: общая оценка экспонатов достигла $150 млн. Ни одна из работа прежде не демонстрировалась в этом регионе, а три вообще не показывали публике последние полвека. При этом продажа на месте не проводилась: экспозиция отправилась в тур по Лондону, Парижу и Нью‑Йорку, где и состоялся аукцион.

Первый аукцион Sotheby’s в Абу-Даби прошел в декабре и принес свыше $133 млн. Среди лотов была и сумочка Hermès Birkin, проданная за $2,9 млн. Однако эта сумма заметно уступает рекорду того же года на парижском аукционе.

Что до Christie's, то он еще в 2006 г. провел первые торги в Абу-Даби, став первым международным аукционным домом, вышедшим на этот рынок.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её