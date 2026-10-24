Взлетевший изгой: как «Дамбо» спас Disney

Джамбо родился в Африке около 1860 г., успел побывать в парижском зверинце, а затем переехал в Лондон, где стал любимцем публики: на его спине прокатилось больше миллиона детей, в том числе маленький Уинстон Черчилль. В 1882 г. слона выкупил американский шоумен Финеас Барнум. Здесь началась самая горькая часть его биографии: чтобы справляться с приступами агрессии, укротители поили Джамбо спиртным. Погиб он в 1885 г. под колесами товарного поезда в Канаде, не дожив и до 25 лет (дикие слоны живут в среднем 60-70 лет). Впрочем, судьбы прототипа и героя разошлись: реальный слоненок навсегда остался символом печальной участи цирковых животных.