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Взлетевший изгой: как «Дамбо» спас Disney

85 лет назад студия выпустила антикризисный мультфильм про слоненка, чуть не попавшего на обложку Time
Диана Вихрева
Walt Disney Studio
Walt Disney Studio

23 октября 1941 г. в нью-йоркском кинотеатре Broadway Theatre показали 64-минутную ленту – четвертый полнометражный мультфильм студии Уолта Диснея. «Дамбо» задумывался как скромный и недорогой проект, призванный компенсировать финансовые потери после «Пиноккио» и «Фантазии», но в итоге превратился в трогательный хит. Спустя несколько недель после премьеры журнал Time всерьез рассматривал возможность вынести маленького слона на обложку.

От книги к большому экрану

История Дамбо началась не в Голливуде, а в Сиракьюсе – промышленном городе в центральной части штата Нью-Йорк. В конце 1930-х рекламный агент Эверетт Уитмайр придумал необычную игрушку. «Мое изобретение можно охарактеризовать как книгу, однако оно обладает рядом новых особенностей», – писал он в заявке на патент.

Вместо страниц в ней использовалась бумажная лента с картинками и текстом, намотанная между двумя валиками в коробке. Чтобы «прочитать» историю, ребенок вращал рукоятки – и в окошке появлялся следующий кадр. 20 июня 1939 г. Уитмайр получил патент и передал права собственной фирме Roll-A-Book Publishers, Inc.

Для нового формата требовались истории. С одной из них к Уитмайру пришли Хелен Аберсон и ее муж Харольд Пирл. Аберсон придумала сказку о слоненке с большими ушами, а Пирл сделал первые рисунки. Затем их переработала художница Roll-A-Book Хелен Дерни – так, чтобы графика вписалась в формат ленты.

История Дамбо не выдумана с нуля: у слоненка был вполне реальный прототип – знаменитый слон Джамбо, звезда Лондонского зоопарка и цирка Барнума во второй половине XIX в.

Джамбо родился в Африке около 1860 г., успел побывать в парижском зверинце, а затем переехал в Лондон, где стал любимцем публики: на его спине прокатилось больше миллиона детей, в том числе маленький Уинстон Черчилль. В 1882 г. слона выкупил американский шоумен Финеас Барнум. Здесь началась самая горькая часть его биографии: чтобы справляться с приступами агрессии, укротители поили Джамбо спиртным. Погиб он в 1885 г. под колесами товарного поезда в Канаде, не дожив и до 25 лет (дикие слоны живут в среднем 60-70 лет). Впрочем, судьбы прототипа и героя разошлись: реальный слоненок навсегда остался символом печальной участи цирковых животных.

Walt Disney Studio
Знаменитый африканский слон Джамбо вместе со своим смотрителем Мэтью Скоттом, катающий посетителей в Лондонском зоопарке. / Getty Images

Издать книжку Уитмайр не успел: он предложил историю Уолту Диснею, и в 1939 г. студия выкупила все права, включая издательские. Во время работы над фильмом Аберсон ездила в Голливуд как консультант, хотя в платежных квитанциях студии, согласно Smithsonian Magazine, она не упоминалась. Супруги, которые развелись в 1940 г., получили единовременную выплату. Сын писательницы Эндрю Майер рассказывал, что Disney за идею его матери заплатил всего лишь $1000.

Имена Аберсон и Пирла стояли на обложках книг до 1968 г. – пока не истек срок первоначального авторского права. «Она [Аберсон] никогда не говорила прямо, но я знаю, что она чувствовала себя обиженной. Ее расстроило то, как ее имя было исключено из титров книги «Дамбо», выпущенной Disney одновременно с фильмом», – делился в интервью Эндрю Майер.

Антикризисный проект

К концу 1930-х Disney привык создавать масштабные проекты: «Белоснежка» (1937) принесла студии славу и прибыль, а вот «Пиноккио» и «Фантазия» (оба – 1940 г.) оказались дорогими и в прокате не окупились. Немалую роль в этом сыграла Вторая мировая война, фактически закрывшая для компании европейские рынки. «Дамбо» стал антикризисным решением: минимальные затраты и быстрое производство. Музей семьи Уолта Диснея в Сан-Франциско отмечает, что картина создавалась в период, который сам аниматор однажды назвал «самым тяжелым в жизни»: доходы падали, внутри команды зрели трудовые конфликты, а впереди маячило вступление США в войну.

Изначально историю хотели превратить в короткометражку, но Дисней решил, что искренность сюжета можно передать только в полном метре. Над сценарием работали Дик Хьюмер и Джо Грант. С января по март 1940 г. они написали 102 страницы сценарного плана, разбитого на главы. Именно они придумали аистов, разносящих младенцев, и культовую сцену с розовыми слонами, а также переименовали маму Дамбо из Эллы в миссис Джамбо и заменили мудрую птицу-малиновку по имени Ред остроумным мышонком Тимоти. А одна-единственная ворона превратилась в стаю из пяти птиц.

Активная фаза производства стартовала в начале 1941 г., и режиссеру Бену Шарпстину велели сделать картину максимально бюджетной. Фоны писали акварелью – как в «Белоснежке» и ранних короткометражках. Персонажей рисовали проще, чем в «Пиноккио». В анимации чаще удерживали один статичный рисунок на несколько кадров, а вместо полноценных раскадровок обходились фотокопиями сюжетных эскизов.

Как ни странно, жесткая экономия дала художникам свободу: они смогли сосредоточиться на «актерской игре» персонажей. Самого Дамбо и его маму анимировал Билл Титла – мастер, до этого создавший зловещего кукольника Стромболи в «Пиноккио» и демонического Чернобога в «Фантазии». При этом Дамбо за всю картину не произносит ни слова, а миссис Джамбо говорит лишь однажды – чтобы назвать имя сына.

Уорд Кимбалл, работавший над сценами с воронами и клоунами, вспоминал, как Дисней за пять минут пересказал ему сюжет прямо на парковке: «Я понял, что картина получится».

29 мая производство прервала забастовка: значительная часть аниматоров вышла на улицу, требуя повышения оплаты. Кимбалл сочувствовал бастующим, но работу над фильмом не бросил. В песне клоунов, которые решают пойти к начальнику за прибавкой, многие позже увидели намек на реальный конфликт, хотя главный организатор акции Арт Бэббит это отрицал – эту сцену ему поручили еще до начала открытого протеста.

Walt Disney Studio
Забастовка сотрудников студии Walt Disney Productions, которая началась 29 мая 1941 г. в Бербанке. / UCLA Library Digital Collections

11 сентября 1941 г. готовую ленту сдали дистрибутору – RKO Radio Pictures. В компании забеспокоились: 64 минуты казались слишком коротким хронометражем для проката. «Растянуть можно только до определенного предела, а потом оно не выдержит», – утверждал Дисней и добавил, что дополнительные десять минут могут обойтись в $500 000.

Самый милый слон Америки

Сюжет картины предельно прост. Действие разворачивается в зимнем лагере цирка во Флориде, куда аисты доставляют малышей. Слониха миссис Джамбо дольше всех ждет своего детеныша: птица опаздывает и догоняет цирковой поезд на ходу. Остальные слонихи умиляются малышу ровно до тех пор, пока он не чихает и не раскрывает гигантские уши. За это его язвительно нарекли Дамбо (от английского «dumb» – «глупый» или «немой»). После того как мальчишки жестоко дразнят малыша, а мать заступается за него, миссис Джамбо признают бешеной и запирают в одиночном вольере.

Единственным другом изгоя становится цирковой мышонок Тимоти. Он решает сделать из Дамбо звезду, но тот спотыкается о собственные уши и случайно рушит шатер. После этого его превращают в клоуна, заставляя прыгать с горящей платформы в чан с начинкой для пирога.

Walt Disney Studio
Дамбо общается со своим верным другом – мышонком Тимоти. / Walt Disney Productions

Сцена, где мать и сын, разделенные решеткой вагона, сплетают хоботы под песню «Baby Mine», стала одной из самых пронзительных в истории анимации. Потом наступает черед случайного глотка воды из бочки, куда клоуны уронили бутылку шампанского, и психоделического «Парада розовых слонов». Утром слоненок и мышонок просыпаются на дереве, где их находит стая ворон. Птицы дарят Тимоти «волшебное перо», уверяя, что с ним Дамбо полетит.

В решающий момент перо теряется – и оказывается, что Дамбо умеет летать сам. Он парит над цирком, мстит обидчикам, а его мать наконец освобождают.

Триумф в тяжелые времена

Премьера «Дамбо» состоялась 23 октября на Бродвее, а в широкий национальный прокат лента вышла 31 октября. Критики были единодушны. Босли Краузер из The New York Times назвал картину «самым обаятельным, самым трогательным» из мультфильмов, вышедших из-под кисти художников студии, и признался, что не ожидал влюбиться в слона. Сесилия Эйджер из нью-йоркской газеты PM написала, что перед ней «самый добрый и славный Дисней на сегодняшний день». Variety указывала на простоту характеров, много пафоса пополам с юмором и привычное диснеевское мастерство. Time отметил, что фильм лишен кукольности «Белоснежки», тяжелой сатиры «Пиноккио» и претенциозности «Фантазии».

Зрители приняли картину еще теплее. По данным Музея семьи Уолта Диснея, фильм обошелся студии в $813 000 (в других источниках называют $950 000), а к новогодним праздникам лента собрала внушительные $2,5 млн. Чистая прибыль, по оценке Smithsonian Magazine, превысила $1 млн, что помогло студии избежать финансового краха на фоне затяжной забастовки и потери европейских рынков.

В феврале 1942 г. композиторы Фрэнк Черчилл и Оливер Уоллес получили «Оскар» за лучший саундтрек, а композиция Baby Mine была номинирована как «Лучшая песня». Уже после войны, в 1947 г., ленту отметили на Каннском фестивале призом за лучший дизайн анимации.

Успех оказался настолько громким, что Time даже запланировал на конец декабря 1941-го обложку с Дамбо – «Млекопитающее года» (по аналогии с «Человеком года»). Студия нарисовала два портрета. Первый – с улыбающимся слоненком, мышонком Тимоти и цирковым шатром – сочли слишком похожим на кадр из мультфильма. На втором Дамбо был серьезен и слегка встревожен, как и положено герою обложки. Но 7 декабря Япония атаковала Перл-Харбор, и место слоненка занял генерал Дуглас Макартур.

Тем не менее в номере от 29 декабря вышел большой материал о мультфильме. Журналисты писали, что на фоне мрачных и испуганных лиц конца 1941 г. бесхитростная мордочка летающего слоненка – это «лицо истинного существа доброй воли».

Спорная сцена

Сегодня иначе читается эпизод с воронами, которые помогают Дамбо поверить в себя. Лидера стаи на ранних эскизах звали Джим Кроу – отсылка к персонажу менестрель-шоу, чье имя позже стало символом расовой сегрегации. Его в итоге переименовали в Дэнди, но культурный контекст остался: движения птиц аниматор Уорд Кимбалл создавал, вдохновляясь танцами чернокожих артистов – братьев Фредди и Юджина Джексон, а озвучивание, имитировавшее афроамериканский диалект, усиливало стереотипные образы.

В 1968 г. киновед Ричард Шикель начал масштабную дискуссию об образах птиц, написав: «В фильме был один неприятный момент. Вороны, которые учат Дамбо летать, слишком очевидно являются негритянскими карикатурами».

Walt Disney Studio
Образы и манера речи ворон часто критикуются за воспроизведение расовых стереотипов об афроамериканцах первой половины XX в. / Walt Disney Productions

Защитники сцены с воронами, например историк анимации Джон Канемейкер, возражали: именно птицы оказались единственными, кто по-настоящему сочувствует слоненку-изгою.

Спор вспыхнул с новой силой после запуска стримингового сервиса Disney+. В 2019 г. американская пресса писала, что сцену могут вырезать, но фильм в итоге выложили без купюр – с короткой плашкой об «устаревших культурных образах». В октябре 2020 г. компания ужесточила предупреждение, которое теперь нельзя пропустить: «Эти стереотипы были неправильными тогда и неправильны сейчас».

А в январе 2021 г. «Дамбо» и вовсе пропал из детских профилей платформы. В специальном разделе Stories Matter («Истории имеют значение») Disney пояснила, что вороны и их музыкальный номер неразрывно связаны с расистскими шоу менестрелей, где белые артисты с вымазанными сажей лицами высмеивали порабощенных африканцев.

Жизнь за пределами экрана

Вне экрана Дамбо зажил самостоятельной жизнью еще при Уолте Диснее. 17 июля 1955 г. в Анахайме открылся первый Диснейленд. По задумке аттракцион «Дамбо – летающий слон» должен был заработать с первого дня, но все пошло не по плану. «Много вещей не было готово 17 июля. Они изобретали новые типы технологий с нуля. С Дамбо каждый ребенок мог летать на своем собственном слоне, и уши должны были хлопать. Это оказалось сложнее, чем кто-либо ожидал», – писал автор книги «Диснейленд Уолта Диснея» Крис Николс.

Изначально слоны были розовыми, однако перед самым открытием было решено перекрасить их в классический серый цвет. В итоге аттракцион запустили примерно на месяц позже открытия самого парка.

Подвижные уши механических слонов еще долго создавали проблемы инженерам. Куратор Смитсоновского музея американской истории Двайт Блокер Бауэрс объяснял, что у первых слонов были «шарнирные уши, которые очень часто ломались». Только в середине 1960‑х их заменили на неподвижные.

Walt Disney Studio
Классический детский аттракцион «Дамбо – летающий слоненок», который находится в тематических парках Disney. / Disney World

К 2019 г. слоны «летали» в парках Disney по всему миру, а число их пассажиров оценивали в 90 млн человек. Один из слонов первых лет хранится в Смитсоновском музее: Disney передала его в 2005 г. к 50-летию Диснейленда.

Любопытно, что в 1957 г. от поездки на Дамбо наотрез отказался президент-демократ Гарри Трумэн. Слон – традиционный символ республиканцев, и таким образом Трумэн защитил свой имидж от двусмысленной фотографии.

Параллельно развивалась медиафраншиза: выходили иллюстрированные книги (в том числе в серии Little Golden Books), мультфильм показывали на ТВ и неоднократно возвращали в кинотеатры.

В 1981 г. «Дамбо» вместе с «Алисой в Стране чудес» стал одним из первых диснеевских мультфильмов, выпущенных на видеокассетах: сначала для проката, а с 1982 г. – и для свободной продажи.

В 1985 г. на Disney Channel стартовал сериал «Цирк Дамбо», где слоненок впервые заговорил. Проект выходил до мая 1986 г., а его повторы крутились в эфире вплоть до 1997 г.

Полноценного рисованного продолжения у оригинального мультфильма так и не случилось. Специальное DVD-издание 2001 г. содержало сценарный набросок и концепт-арты «Дамбо 2», но после прихода Джона Лассетера на пост креативного директора анимационного крыла студии проект закрыли.

«Я понял, что я – Дамбо»

О новой экранизации Disney объявила в июле 2014 г. Сценаристом назначили Эрена Крюгера, а в марте 2015 г. режиссером утвердили Тима Бертона.

Игровой ремейк «Дамбо» вышел на экраны 29 марта 2019 г. и оказался совершенно другим произведением. Действие перенесли во времена после Первой мировой войны, ветеран фронта (его сыграл Колин Фаррелл) помогает ухаживать за новорожденным слоненком, владельцем цирка стал персонаж Дэнни Де Вито, а главным антагонистом – расчетливый делец в исполнении Майкла Китона. Место мышонка Тимоти заняли дети, у которых, впрочем, есть ручные мыши, а культовую галлюцинацию с розовыми слонами заменили гигантскими мыльными пузырями. Ворон в сюжетную канву ремейка включать не стали.

Бертон не скрывал, что к цирку относится прохладно. «Это забавно, но я правда никогда не любил цирк. У вас там животных мучают, у вас там смертельные номера и у вас там клоуны. Это как шоу ужасов. Что тут может нравиться?» – говорил он в интервью Los Angeles Times.

Притягивала Бертона другая идея – цирк как вынужденное пристанище и семья для чудаков. По его мнению, оригинальный «Дамбо» – чуть ли не единственный диснеевский мультфильм, который невозможно переснять.

Walt Disney Studio
Летающий слоненок Дамбо из одноименного художественного фильма-фэнтези, снятого режиссером Тимом Бертоном. / Tim Burton Productions

В прокате ремейк показал себя слабее прежних диснеевских киноадаптаций. При производственном бюджете в $170 млн мировые сборы в итоге составили $353 млн.

В 2022 г. на фестивале «Люмьер» в Лионе Бертон объяснил, почему больше не работает с Disney. «Я понял, что я – Дамбо», – сказал он, пояснив, что трудился в огромном и ужасном цирке, из которого нужно было бежать, а фильм во многом автобиографичен.

Несмотря на неудачи современной адаптации, оригинал остается неприкосновенной классикой. В 2017 г. Библиотека Конгресса США включила «Дамбо» в Национальный реестр фильмов. В сопроводительном тексте ленту хвалили за рисунок, музыку и «вечный посыл – всегда верить в себя».

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