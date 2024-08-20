Мошенники начали вымогать деньги за информацию о пропавших в Курской области

Мошенники начали вымогать деньги за информацию о пропавших в Курской областиВ Российский Красный Крест поступило более 1500 заявок от жителей региона на поиск родственников
Мошенники начали вымогать у жителей Курской области деньги за информацию о близких, пропавших в регионе, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Российского Красного Креста (РКК). Жители области с 11 по 19 августа подали в организацию более 1500 заявок с просьбой установить связь с исчезнувшими близкими, 100 из них были найдены, уточнил он.
Поисковый отряд «Лиза алерт» с начала августа получил 779 заявок на поиск пропавших в Курской области, 111 из них закрыты со статусом «Найден. Жив», рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы объединения. При этом среди заявок могут быть и повторные – например, когда заявки по пропавшему поданы сразу несколькими людьми или через разные организации, уточнил сотрудник пресс-службы РКК.
На прошлой неделе соцсеть «В контакте» по решению Генпрокуратуры от 9 августа заблокировала группу «Суджа – поиск людей», в которой публиковалась информация о пропавших жителях региона. 14 августа оперштаб Курской области также призвал жителей региона не публиковать данные о пропавших близких в целях безопасности, заявление опубликовано в Telegram-канале областного правительства. «Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) активно собирает такие сведения для шантажа и распространения дезинформации», – утверждалось в сообщении оперштаба.
По словам представителя РКК, нарушители сообщают курянам о том, что их родственник найден, и называют особые приметы разыскиваемого, например черты лица. Случаи вымогательства возникают в том числе из-за того, что родственники публикуют информацию о пропавшем в социальных сетях, уточнил представитель организации.
Из-за участившихся случаев мошенничества «Лиза алерт» перестала публиковать данные об исчезнувших людях в Курской области, сообщил поисковый отряд 15 августа на своем сайте. РКК никогда не публикует информацию о потерянных гражданах, уточнил представитель организации.
Что известно о боях в Курской области на 19 августа
В Курской области почти две недели идут бои Вооруженных сил России и военных вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские войска вторглись на территорию России 6 августа. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.
Российские военные продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию страны, говорится в сообщении Telegram-канала Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» занимаются выявлением и уничтожением в лесах диверсионных групп ВСУ южнее сел Скрылевка и Шептуховка Курской области. Также ВС удалось отразить атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Ольговка, Русское Поречное и Черкасское Поречное. В итоге, по данным Минобороны, ВСУ потеряли танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и более 25 человек, четверо военнослужащих ВСУ взяты в плен.
В районах Борок, Богдановки, Вишневки, Викторовки, Косицы, Любимовки, Мелового, Снагости, а также западнее Мартыновки и юго-восточнее Коренева авиация, артиллерия и обороняющиеся войска нанесли поражение живой силе и технике противника.
За сутки потери ВСУ составили более 330 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, 19 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и три миномета.
Из девяти приграничных районов Курской области, по данным на 19 августа, эвакуировано свыше 121 000 человек, сообщил 19 августа на брифинге заместитель директора департамента информационной политики МЧС Артем Шаров. По данным ведомства, за последние сутки регион покинули свыше 650 человек.
Волонтеры «Лиза алерт» продолжат работу по заявкам о пропавших курянах в закрытом формате, уточняется на сайте отряда. При этом публичные данные «очень важны» для получения свидетельств о потерянных людях, отмечается там. Сотрудник пресс-службы поискового отряда не уточнил «Ведомостям», какие инструменты поиска используются в Курской области, после того как данные перестали открыто публиковать.
Ни одна волонтерская организация на территории Курской области не берет деньги за розыск пропавшего человека, заявил сотрудник пресс-службы РКК. Если человек потерял связь с близким в приграничном регионе, ему необходимо подать заявку в РКК (по номеру 8-800-250-56-29), сказал он.
Чем больше пропавших людей, тем больше вероятность, что будут активизироваться разного рода мошенники, сказала «Ведомостям» директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова. «Сейчас их [пропавших] больше – мы сталкиваемся с мошенниками чаще. Это просто математика», – сказала она. Рост активности злоумышленников связан, в частности, с тем, что сейчас сфера благотворительности перестала быть только сферой помощи, превратившись в рынок, пояснила Мерсиянова. «Там, где есть рынок и есть, чем поживиться, всегда появляются мошенники», – подчеркнула она. Для того чтобы противостоять мошенническим действиям, государству необходимо более серьезно включиться в этот вопрос, считает Мерсиянова. Также стоит больше заниматься просвещением граждан, повышая их информированность, заключила Мерсиянова.
В кризисных ситуациях люди более подвержены действиям мошенников, чем обычно, сказал «Ведомостям» социальный психолог Алексей Рощин. Сейчас граждане атомизированы и разобщены – такая обстановка является хорошей почвой для активных действий со стороны злоумышленников, подчеркнул он. Те, у кого пропали родственники, ждут помощи от кого угодно, «цепляясь за каждую веточку», именно поэтому они вступают в контакты со злоумышленниками, пояснил Рощин. Противодействовать этому можно посредством более широкой информационной кампании по борьбе с телефонными мошенниками, согласился он с Мерсияновой.
«Ведомости» направили запрос в Генпрокуратуру России, Роскомнадзор, а также в правительство Курской области и управление МВД по региону.