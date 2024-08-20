Мошенники начали вымогать деньги за информацию о пропавших в Курской области

Что известно о боях в Курской области на 19 августа

В Курской области почти две недели идут бои Вооруженных сил России и военных вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские войска вторглись на территорию России 6 августа. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

Российские военные продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию страны, говорится в сообщении Telegram-канала Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» занимаются выявлением и уничтожением в лесах диверсионных групп ВСУ южнее сел Скрылевка и Шептуховка Курской области. Также ВС удалось отразить атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Ольговка, Русское Поречное и Черкасское Поречное. В итоге, по данным Минобороны, ВСУ потеряли танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и более 25 человек, четверо военнослужащих ВСУ взяты в плен.

В районах Борок, Богдановки, Вишневки, Викторовки, Косицы, Любимовки, Мелового, Снагости, а также западнее Мартыновки и юго-восточнее Коренева авиация, артиллерия и обороняющиеся войска нанесли поражение живой силе и технике противника.

За сутки потери ВСУ составили более 330 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, 19 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и три миномета.

Из девяти приграничных районов Курской области, по данным на 19 августа, эвакуировано свыше 121 000 человек, сообщил 19 августа на брифинге заместитель директора департамента информационной политики МЧС Артем Шаров. По данным ведомства, за последние сутки регион покинули свыше 650 человек.