Мошенники используют новую схему с «Госуслугами» и «Госключом»

2 августа Минцифры сообщило о создании единой платформы для защиты граждан от злоумышленников, в работе которой будут принимать участие правоохранительные органы, Банк России, финансовые организации, операторы связи и ведомства. Первый этап создания платформы планируется завершить к концу 2026 г. Сама платформа позволит оперативно противодействовать мошенникам в интернете и телефонным аферистам, навязыванию услуг, фишингу, а также автоматизировать взаимодействие уполномоченных органов и организаций.