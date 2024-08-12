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Мошенники используют новую схему с «Госуслугами» и «Госключом»

Ведомости

Мошенники начали использовать новую схему с использованием портала «Госуслуги» и приложения для электронной подписи «Госключ». Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на координатора платформы «Народного фронта» «Мошеловка» Евгению Лазареву.

Жертвами новой многоступенчатой схемы чаще всего становятся люди пенсионного и среднего возраста. Сначала мошенники получают доступ к личному кабинету жертвы на «Госуслугах», затем загружают поддельную нотариальную доверенность на распоряжение всеми счетами человека в специальный раздел «Госуслуг» для подписания документов в «Госключе».

Жертве приходит уведомление о том, что нужно подписать документ, после этого ей звонит мошенник и под видом сотрудника правоохранительных органов убеждает подписать доверенность из-за того, что все счета якобы скомпрометированы.

Если жертва делает это, ей звонит второй мошенник – уже якобы настоящий правоохранитель, уверяющий, что деньги нужно перевести на «безопасный счет».

5 июня директор департамента информационной безопасности ЦБ России Вадим Уваров заявил, что за I квартал 2024 г. мошенники украли у россиян 4 млрд руб. При этом злоумышленники атаковали жертв 13 млн раз и пытались похитить 2 трлн руб. Таким образом, их эффективность составила 0,002%.

2 августа Минцифры сообщило о создании единой платформы для защиты граждан от злоумышленников, в работе которой будут принимать участие правоохранительные органы, Банк России, финансовые организации, операторы связи и ведомства. Первый этап создания платформы планируется завершить к концу 2026 г. Сама платформа позволит оперативно противодействовать мошенникам в интернете и телефонным аферистам, навязыванию услуг, фишингу, а также автоматизировать взаимодействие уполномоченных органов и организаций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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