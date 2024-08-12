Мошенники используют новую схему с «Госуслугами» и «Госключом»
Мошенники начали использовать новую схему с использованием портала «Госуслуги» и приложения для электронной подписи «Госключ». Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на координатора платформы «Народного фронта» «Мошеловка» Евгению Лазареву.
Жертвами новой многоступенчатой схемы чаще всего становятся люди пенсионного и среднего возраста. Сначала мошенники получают доступ к личному кабинету жертвы на «Госуслугах», затем загружают поддельную нотариальную доверенность на распоряжение всеми счетами человека в специальный раздел «Госуслуг» для подписания документов в «Госключе».
Жертве приходит уведомление о том, что нужно подписать документ, после этого ей звонит мошенник и под видом сотрудника правоохранительных органов убеждает подписать доверенность из-за того, что все счета якобы скомпрометированы.
Если жертва делает это, ей звонит второй мошенник – уже якобы настоящий правоохранитель, уверяющий, что деньги нужно перевести на «безопасный счет».
5 июня директор департамента информационной безопасности ЦБ России Вадим Уваров заявил, что за I квартал 2024 г. мошенники украли у россиян 4 млрд руб. При этом злоумышленники атаковали жертв 13 млн раз и пытались похитить 2 трлн руб. Таким образом, их эффективность составила 0,002%.
2 августа Минцифры сообщило о создании единой платформы для защиты граждан от злоумышленников, в работе которой будут принимать участие правоохранительные органы, Банк России, финансовые организации, операторы связи и ведомства. Первый этап создания платформы планируется завершить к концу 2026 г. Сама платформа позволит оперативно противодействовать мошенникам в интернете и телефонным аферистам, навязыванию услуг, фишингу, а также автоматизировать взаимодействие уполномоченных органов и организаций.