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Эффективность телефонных мошенников составила 0,002%

В январе – марте жулики пытались украсть у россиян 2 трлн рублей, но выманили лишь 4 млрд рублей
Анна Устинова
Наталья Заруцкая
Екатерина Кинякина
Евгений Разумный / Ведомости

За I квартал 2024 г. мошенники украли у россиян 4 млрд руб. При этом злоумышленники атаковали жертв 13 млн раз и пытались похитить 2 трлн руб. Такими данными поделился директор департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) 5 июня.

В основном злоумышленники используют персонифицированные методы атак, т. е. проводят нападения, только имея доступ к персональным данным клиентов банков, уточнил он. Чтобы эффективно защищать своих пользователей от таких атак, участники ФинЦЕРТа ежедневно получают от ЦБ обновленные сведения, рассказал Уваров. Сейчас к ФинЦЕРТу подключено более тысячи участников информационного обмена.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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