Эффективность телефонных мошенников составила 0,002%В январе – марте жулики пытались украсть у россиян 2 трлн рублей, но выманили лишь 4 млрд рублей
За I квартал 2024 г. мошенники украли у россиян 4 млрд руб. При этом злоумышленники атаковали жертв 13 млн раз и пытались похитить 2 трлн руб. Такими данными поделился директор департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) 5 июня.
В основном злоумышленники используют персонифицированные методы атак, т. е. проводят нападения, только имея доступ к персональным данным клиентов банков, уточнил он. Чтобы эффективно защищать своих пользователей от таких атак, участники ФинЦЕРТа ежедневно получают от ЦБ обновленные сведения, рассказал Уваров. Сейчас к ФинЦЕРТу подключено более тысячи участников информационного обмена.
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