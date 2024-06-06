Эффективность телефонных мошенников составила 0,002%

В основном злоумышленники используют персонифицированные методы атак, т. е. проводят нападения, только имея доступ к персональным данным клиентов банков, уточнил он. Чтобы эффективно защищать своих пользователей от таких атак, участники ФинЦЕРТа ежедневно получают от ЦБ обновленные сведения, рассказал Уваров. Сейчас к ФинЦЕРТу подключено более тысячи участников информационного обмена.