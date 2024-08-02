Минцифры объединит ведомства для борьбы с мошенниками
Минцифры создаст единую платформу для защиты граждан от злоумышленников, в работе платформы будут принимать участие правоохранительные органы, Банк России, финансовые организации, операторы связи и ведомства, следует из сообщения министерства.
Как заявляет Минцифры, первый этап создания платформы планируется завершить к концу 2026 г. Сама платформа позволит оперативно противодействовать мошенникам в интернете и телефонным мошенникам, навязыванию услуг, фишингу, автоматизировать взаимодействие уполномоченных органов и организаций, в том числе мониторинг утечек персональных данных и бороться с мошенниками в сети заранее превентивными мерами.