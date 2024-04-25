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Шадаев: Минцифры готовит запрещающий массовые спам-обзвоны законопроект

Ведомости

Минцифры РФ готовит законопроект, запрещающий массовые спам-обзвоны, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

«Мы планируем внести законопроект, который запрещает даже спам-обзвоны массовые. То есть нам кажется, что сейчас все-таки у наших абонентов очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам», – заявил он в ходе конференции «Телеком Будущего».

6 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за спам-звонки и рекламу кредитов. За нарушение закона будет предусмотрена административная ответственность: для физических лиц от 10 000 до 20 000 руб., для должностных лиц от 20 000 до 100 000 руб., для юридических лиц от 300 000 до 1 млн руб.

В марте «Ведомости» со ссылкой на исследование компании по кибербезопасности Angara Security писали, что в интернете выросло количество объявлений с предложением о платной озвучке рекламы и фильмов, публикуемых мошенниками. При этом сами по себе эти объявления не являются мошенническими, но собранные дата-сеты голосов злоумышленники используют для обучения нейросетей и генерируют на их основе аудиосообщения, с помощью которых вымогают деньги у друзей и родственников жертвы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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