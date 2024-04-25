Шадаев: Минцифры готовит запрещающий массовые спам-обзвоны законопроект
Минцифры РФ готовит законопроект, запрещающий массовые спам-обзвоны, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.
«Мы планируем внести законопроект, который запрещает даже спам-обзвоны массовые. То есть нам кажется, что сейчас все-таки у наших абонентов очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам», – заявил он в ходе конференции «Телеком Будущего».
6 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за спам-звонки и рекламу кредитов. За нарушение закона будет предусмотрена административная ответственность: для физических лиц от 10 000 до 20 000 руб., для должностных лиц от 20 000 до 100 000 руб., для юридических лиц от 300 000 до 1 млн руб.
В марте «Ведомости» со ссылкой на исследование компании по кибербезопасности Angara Security писали, что в интернете выросло количество объявлений с предложением о платной озвучке рекламы и фильмов, публикуемых мошенниками. При этом сами по себе эти объявления не являются мошенническими, но собранные дата-сеты голосов злоумышленники используют для обучения нейросетей и генерируют на их основе аудиосообщения, с помощью которых вымогают деньги у друзей и родственников жертвы.