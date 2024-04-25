Шадаев: Минцифры готовит запрещающий массовые спам-обзвоны законопроект

В марте «Ведомости» со ссылкой на исследование компании по кибербезопасности Angara Security писали, что в интернете выросло количество объявлений с предложением о платной озвучке рекламы и фильмов, публикуемых мошенниками. При этом сами по себе эти объявления не являются мошенническими, но собранные дата-сеты голосов злоумышленники используют для обучения нейросетей и генерируют на их основе аудиосообщения, с помощью которых вымогают деньги у друзей и родственников жертвы.