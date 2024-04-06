Путин подписал закон о штрафах до 1 млн рублей за спам-звонки и рекламу кредитов
Штрафы за спам-звонки и рекламу кредитов увеличиваются до 1 млн руб., соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.
За нарушение закона будет предусмотрена административная ответственность: для физических лиц от 10 000 до 20 000 руб., для должностных лиц от 20 000 до 100 000 руб., для юридических лиц от 300 000 до 1 млн руб.
Также микрофинансовые организации (МФО) будут обязаны указывать в рекламе полную стоимость кредита или займа, а информацию об этом нужно будет указывать шрифтом, соразмерным с шрифтом процентной ставки. В случае нарушения для организаций предусмотрен штраф от 600 000 до 1,6 млн руб., для должностных лиц – от 40 000 до 100 000 руб. Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.
Сейчас за нарушение закона о рекламе установлены штрафы до 500 000 руб. для юрлиц, до 20 000 руб. для должностных лиц и до 2500 руб. для физлиц.
«Ведомости» со ссылкой на исследование компании по кибербезопасности Angara Security писали, что в интернете выросло количество объявлений с предложением о платной озвучке рекламы и фильмов, публикуемых мошенниками. При этом сами по себе эти объявления не являются мошенническими, но собранные дата-сеты голосов злоумышленники используют для обучения нейросетей и генерируют на их основе аудиосообщения, с помощью которых вымогают деньги у друзей и родственников жертвы.