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Россияне стали чаще подключать блокираторы спам-звонков

Но под ограничение попадают и вызовы от легальных коллекторов
Наталья Заруцкая Анна Устинова
На рынке сотни антиспам-приложений как отечественных, так и зарубежных разработчиков / Евгений Разумный / Ведомости

Граждане стали активнее подключать себе услугу по определению и блокировке нежелательных звонков или устанавливать на смартфоны специальный софт. О кратном росте установок таких сервисов «Ведомостям» рассказали представители «Тинькофф банка», «Яндекса», операторов связи «Мегафон», МТС, Tele2, а также компаний в области информационной безопасности (ИБ) «Лаборатория Касперского», «РТК-Солар», Infosecurity (входит в ГК Softline).

В «Мегафоне» с декабря 2022 г. число абонентов, которые подключили себе услугу по определению спам-звонков, выросло с 1 млн до 6,5 млн, говорит представитель оператора. Совокупная база пользователей сервисов «Тинькофф» (определитель номера и секретарь Олег) составляет 6,5 млн человек, сообщил представитель банка. В июле «Тинькофф» наблюдал пик спроса на такие сервисы: определитель подключили в 2 раза больше клиентов, чем в среднем в предыдущие месяцы 2023 г. Треть от всех пользователей определителя подключили сервис в этом году, говорит представитель банка. Число скачиваний из Google Play приложения Kaspersky Who Calls за год увеличилось с 1 млн до 5 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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