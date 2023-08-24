Россияне стали чаще подключать блокираторы спам-звонков

В «Мегафоне» с декабря 2022 г. число абонентов, которые подключили себе услугу по определению спам-звонков, выросло с 1 млн до 6,5 млн, говорит представитель оператора. Совокупная база пользователей сервисов «Тинькофф» (определитель номера и секретарь Олег) составляет 6,5 млн человек, сообщил представитель банка. В июле «Тинькофф» наблюдал пик спроса на такие сервисы: определитель подключили в 2 раза больше клиентов, чем в среднем в предыдущие месяцы 2023 г. Треть от всех пользователей определителя подключили сервис в этом году, говорит представитель банка. Число скачиваний из Google Play приложения Kaspersky Who Calls за год увеличилось с 1 млн до 5 млн.