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Регуляторы все чаще находят и блокируют фишинговые сайты

В лидерах по числу мошеннических ресурсов – фейковые сайты инвестплощадок и банков, интернет-магазинов
Мария Арялина
Евгений Разумный / Ведомости

Роскомнадзор (РКН) за первое полугодие 2024 г. ограничил доступ к 33 800 фишинговым сайтам на основании решений судов и требований Генпрокуратуры. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель регулятора. Согласно статистике службы, в 2023 г. был ограничен доступ к 43 100 мошенническим ресурсам, в 2022 г. – к 13 800, а в 2021 г. только к 3100 сайтам.

Представитель Минцифры добавил, что с начала 2024 г. по 20 июня министерство в рамках программы «Антифишинг» заблокировало 64 000 фишинговых сайтов. С момента запуска системы «Антифишинг» в июне 2022 г. министерство заблокировало около 215 000 фишинговых сайтов. Чаще всего, говорит собеседник, подделываются сайты инвестиционных площадок, интернет-магазинов, банков, соцсетей и мессенджеров, сервисов онлайн-бронирования, а также органов государственной власти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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