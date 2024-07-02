Регуляторы все чаще находят и блокируют фишинговые сайты

Роскомнадзор (РКН) за первое полугодие 2024 г. ограничил доступ к 33 800 фишинговым сайтам на основании решений судов и требований Генпрокуратуры. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель регулятора. Согласно статистике службы, в 2023 г. был ограничен доступ к 43 100 мошенническим ресурсам, в 2022 г. – к 13 800, а в 2021 г. только к 3100 сайтам.