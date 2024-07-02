Регуляторы все чаще находят и блокируют фишинговые сайты

Регуляторы все чаще находят и блокируют фишинговые сайтыВ лидерах по числу мошеннических ресурсов – фейковые сайты инвестплощадок и банков, интернет-магазинов
Роскомнадзор (РКН) за первое полугодие 2024 г. ограничил доступ к 33 800 фишинговым сайтам на основании решений судов и требований Генпрокуратуры. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель регулятора. Согласно статистике службы, в 2023 г. был ограничен доступ к 43 100 мошенническим ресурсам, в 2022 г. – к 13 800, а в 2021 г. только к 3100 сайтам.
Представитель Минцифры добавил, что с начала 2024 г. по 20 июня министерство в рамках программы «Антифишинг» заблокировало 64 000 фишинговых сайтов. С момента запуска системы «Антифишинг» в июне 2022 г. министерство заблокировало около 215 000 фишинговых сайтов. Чаще всего, говорит собеседник, подделываются сайты инвестиционных площадок, интернет-магазинов, банков, соцсетей и мессенджеров, сервисов онлайн-бронирования, а также органов государственной власти.