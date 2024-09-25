Банки подготовили меры против вовлечения подростков в мошеннические схемы
Банки выступили против полного запрета на открытие счетов несовершеннолетним без согласия родителей и карт несовершеннолетними, предложив привлекать родителей и опекунов подростков к верификации транзакций, которые совершают их дети. О разработке мер против участия подростков в мошеннических операциях и дропперстве (вывод и обналичивание средств через подставных лиц) сообщает Forbes со ссылкой на предварительные предложения Национального совета финансового рынка (НСФР) для рабочей группы экспертного совета Банка России.
В НСФР считают нецелесообразным полный запрет на открытие карт подростками без письменного согласия родителей или других законных представителей. По мнению представителей Национального совета, такое решение может снизить уровень доступности финансовых услуг для молодежи. Кроме того, мера идет вразрез с положениями Гражданского кодекса, согласно которому граждане России от 14 до 18 лет вправе заводить счет в банке без согласия родителей.
Если родители несовершеннолетних получат статус стороны договора, банк будет обязан провести их идентификацию в качестве клиентов и сможет применять специальный договорной режим. Тогда родители смогут определять сумму транзакций вместе с детьми. Если сумма будет превышена, один из родителей сможет подтвердить или отклонить ее. Предлагается также использовать режим одобрения доверенным лицом не только к покупкам и переводам, но и к операциям через СБП, с использованием платежных карт или электронных средств. При этом норма не должна касаться правоотношений, которые уже действуют между банками, несовершеннолетними и их родителями.
Банкиры также предлагают установить специальную административную и уголовную ответственность за передачу третьим лицам электронных средств платежа или реквизитов счета, распространив ее на несовершеннолетних. За склонение и принуждение подростков к дропперству и передаче данных своих карт мошенникам необходимо ввести повышенную ответственность, считают в НСФР. По мнению членов Национального совета, стоит сосредоточить усилия на разъяснительной работе по этому вопросу.
25 июля вступили в силу поправки в закон о национальной платежной системе, согласно которым банки теперь обязаны приостанавливать переводы на два дня, если информация о получателе средств содержится в базе данных Банка России о мошеннических операциях. Иначе банк должен будет вернуть украденные деньги клиенту. Изменения в законодательстве направлены на борьбу с дропперами.
С января по июнь 2024 г. Центробанк выявил и попросил заблокировать 24 500 мошеннических интернет-ресурсов, в том числе порядка 1000 каналов в мессенджере Telegram. В прошлом году регулятор направил в адрес Генеральной прокуратуры и регистраторов доменных имен данные о 38 000 интернет-ресурсов мошенников, включая почти 4500 страниц в социальных сетях и 35 приложений.