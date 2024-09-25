Банки подготовили меры против вовлечения подростков в мошеннические схемы

Если родители несовершеннолетних получат статус стороны договора, банк будет обязан провести их идентификацию в качестве клиентов и сможет применять специальный договорной режим. Тогда родители смогут определять сумму транзакций вместе с детьми. Если сумма будет превышена, один из родителей сможет подтвердить или отклонить ее. Предлагается также использовать режим одобрения доверенным лицом не только к покупкам и переводам, но и к операциям через СБП, с использованием платежных карт или электронных средств. При этом норма не должна касаться правоотношений, которые уже действуют между банками, несовершеннолетними и их родителями.